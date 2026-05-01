У Києві чоловік стріляв по жінці з дитиною: що про нього відомо (фото)
Поліція затримала підозрюваного та розслідує справу.
У столиці посеред дня пролунали постріли. Правоохоронці оперативно встановили особу стрілка та затримали його на Київщині.
Про це пише поліція Києва.
Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, по вулиці Мрії чоловік зупинився на Volkswagen Caddy і здійснив декілька пострілів. У цей момент поруч знаходився автомобіль Nissan Qashqai в якому перебували жінка і дитина. У поліції кажуть, що жінка 1993 року народження і хлопчик, якому 4 роки не постраждали.
«На автомобілі жінки не виявлено пошкоджень, куди стріляв невідомий наразі невідомо», — зазначили правоохоронці.
Правоохоронці провели розшукові заходи та встановили місцезнаходження фігуранта. Чоловіка затримали в селище Гатне, Київської області.
Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці зброї не виявили.
Що загрожує чоловікові
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі деталі інциденту, зокрема мотиви стрілянини та походження зброї.
