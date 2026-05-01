У Києві чоловік стріляв по жінці з дитиною: що про нього відомо (фото)

Поліція затримала підозрюваного та розслідує справу.

Дар'я Щербак, Олександр Марущак
Затриманий чоловік

У столиці посеред дня пролунали постріли. Правоохоронці оперативно встановили особу стрілка та затримали його на Київщині.

Про це пише поліція Києва.

Як повідомили ТСН.ua в поліції Києва, по вулиці Мрії чоловік зупинився на Volkswagen Caddy і здійснив декілька пострілів. У цей момент поруч знаходився автомобіль Nissan Qashqai в якому перебували жінка і дитина. У поліції кажуть, що жінка 1993 року народження і хлопчик, якому 4 роки не постраждали.

«На автомобілі жінки не виявлено пошкоджень, куди стріляв невідомий наразі невідомо», — зазначили правоохоронці.

Затримання підозрюваного / © Поліція Києва

Правоохоронці провели розшукові заходи та встановили місцезнаходження фігуранта. Чоловіка затримали в селище Гатне, Київської області.

Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці зброї не виявили.

Що загрожує чоловікові

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії та встановлюють усі деталі інциденту, зокрема мотиви стрілянини та походження зброї.

Нагадаємо, у Києві рецидивіст напав на магазин, побив продавчиню та втік із товаром.

Також, у Хмельницькому в ТРЦ «Оазис» стався конфлікт між відвідувачем і охоронцем. Чоловік напав на працівника закладу. Нападника затримали, а постраждалого госпіталізували. Водночас інформацію про стрілянину поліція не підтвердила.

