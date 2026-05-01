Нічна погоня у Києві: шестеро молодиків на чотирьох авто влаштували "сафарі" на підлітків (фото)

Розбита автівка підлітків / © Поліція Києва

У Києві поліцейські затримали п’ятьох іноземців та киянина, які через конфлікт у ресторані побили двох підлітків. Іноземці та один місцевий «герой» так образилися через сварку в ресторані, що переслідували авто жертв аж на чотирьох машинах. А наздогнавши — жорстоко побили.

Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

«До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прирічній невідомі пошкодили автомобіль та побили водія та його пасажира. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники, бійці ППОП №1 та патрульні. Правоохоронці виявили двох постраждалих місцевих мешканців: 18-річного водія та його 17-річного пасажира», — йдеться у повідомленні поліції.

Як встановили поліцейські, між двома компаніями відвідувачів у ресторані на вулиці Автозаводській виник конфлікт та бійка. Після інциденту одна з компаній залишили заклад та на автомобілі поїхали додому. Проте на цьому історія не завершилась.

Шестеро зловмисників вирішили «з’ясувати стосунки» та вирушили за ними навздогін на чотирьох автівках. Наздогнавши авто, зловмисники пошкодили його — розбили дзеркала, скло та двері, після чого витягнули водія та неповнолітнього пасажира й побили їх. Після скоєного зловмисники втекли з місця події.

Для перехоплення автомобілів зловмисників було введено спеціальну поліцейську операцію. Патрульні поліцейські розшукали зловмисників та затримали їх. Ними виявилися місцевий мешканець та п’ятеро іноземців віком від 26 до 33 років.

Підозрювані у побитті підлітків / © Поліція Києва

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Розбита автівка підлітків / © Поліція Києва

