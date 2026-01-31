У метро Києва сталася бійка з нокаутом: що відомо (відео 18+)

Метро / © ТСН

У вагоні київського метрополітену стався конфлікт між пасажирами, який завершився нокаутом. Інцидент, за повідомленнями очевидців, відбувся на червоній гілці.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua Олександр Марущак.

За попередньою інформацією, нетверезий чоловік почав чіплятися до молодого пасажира та притиснув його до стінки вагона. У відповідь той завдав удару ногою в обличчя. Після цього чоловік упав на підлогу та, як стверджують очевидці, пролежав до прибуття поїзда на станцію «Хрещатик».

У вагоні в момент бійки перебували інші пасажири. На оприлюдненому відео видно, що чоловік, який опинився на підлозі, мав травму носа, а у вагоні залишилися сліди крові. Постраждалий намагався підвестися та тримався за поручень.

У поліції київського метрополітену повідомили ТСН.ua, що інформацію про подію зареєстровано, однак офіційних звернень від учасників чи свідків інциденту не надходило. Правоохоронці опитали персонал станцій та оглянули вагони поїздів, проте слідів крові не виявили.

«З даного приводу звернень не було. Опитано персонал станцій та оглянуто вагони потягів, ні в одному з них крові не виявлено. Тому скоріше всього дане відео старе. Перевірка триває», — зазначили у поліції Київського метрополітену.

Нагадаємо, раніше в Києві сталася бійка між чоловіками. Конфлікт виник у роздягальні ковзанки на ВДНГ. Один з учасників бійки поводився дуже агресивно і кидався на іншого чоловіка з кулаками.