Масова бійка в метро Києва: стало відомо, чому виник конфлікт

Метро

Стала відомою причина масової бійки в метро у Києві, яка сталася на станції «Хрещатик» ввечері 3 січня. Поліція встановила особи чотирьох учасників.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

Подробиці інциденту в метро Києва

Серед затриманих — двоє неповнолітніх, 2008 року народження. Ще двоє — віком 25 та 26 років.

У поліції уточнюють, що конфлікт у метро стався внаслідок словесної перепалки, яка переросла у бійку.

«На молодиків 2000 та 1999 років народження склали адміністративні протоколи за статтями №178 та №185 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

За статтею №178 — розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді, порушнику загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на 15 діб.

За статтею №185 — злісна непокора законним розпорядженням або вимогам поліцейського, порушнику загрожує штраф, громадські або виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб.

Раніше ми писали про те, що у суботу, 3 січня, на станції метро «Хрещатик» у Києві сталася масова бійка. Свідками стали пасажири метрополітену.

Відео сутички порилюднили місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як група молодих чоловіків б’є ногами когось, поваленого на підлогу. У цю мить поліцейські затримують, вочевидь, іншого, учасника бійки.

Особи усіх учасників конфлікту встановили: двоє неповнолітніх 2008 року народження, інші — віком 25 та 26 років.