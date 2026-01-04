ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2639
Час на прочитання
1 хв

Масова бійка в метро Києва: стало відомо, чому виник конфлікт

Двом молодикам, які брали участь у бійці в метро Києва, загрожує штраф або виправні роботи.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Метро / Ілюстративне фото

Метро / Ілюстративне фото

Стала відомою причина масової бійки в метро у Києві, яка сталася на станції «Хрещатик» ввечері 3 січня. Поліція встановила особи чотирьох учасників.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

Подробиці інциденту в метро Києва

Серед затриманих — двоє неповнолітніх, 2008 року народження. Ще двоє — віком 25 та 26 років.

У поліції уточнюють, що конфлікт у метро стався внаслідок словесної перепалки, яка переросла у бійку.

«На молодиків 2000 та 1999 років народження склали адміністративні протоколи за статтями №178 та №185 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — повідомили ТСН.ua в поліції Києва.

За статтею №178 — розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях або появу в громадських місцях у п’яному вигляді, порушнику загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт на 15 діб.

За статтею №185 — злісна непокора законним розпорядженням або вимогам поліцейського, порушнику загрожує штраф, громадські або виправні роботи, адміністративний арешт до 15 діб.

Раніше ми писали про те, що у суботу, 3 січня, на станції метро «Хрещатик» у Києві сталася масова бійка. Свідками стали пасажири метрополітену.

Відео сутички порилюднили місцеві телеграм-канали. На кадрах можна побачити, як група молодих чоловіків б’є ногами когось, поваленого на підлогу. У цю мить поліцейські затримують, вочевидь, іншого, учасника бійки.

Особи усіх учасників конфлікту встановили: двоє неповнолітніх 2008 року народження, інші — віком 25 та 26 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
2639
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie