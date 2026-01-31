В метро Киева произошла драка с нокаутом: что известно (видео 18+)

Метро / © ТСН

В вагоне киевского метрополитена произошел конфликт между пассажирами, который завершился нокаутом. Инцидент, по сообщениям очевидцев, произошел на красной ветке.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua Александр Марущак.

По предварительной информации, нетрезвый мужчина начал приставать к молодому пассажиру и прижал его к стенке вагона. В ответ тот нанес удар ногой в лицо. После этого мужчина упал на пол и, как утверждают очевидцы, пролежал до прибытия поезда на станцию «Крещатик».

В вагоне в момент драки находились другие пассажиры. На обнародованном видео видно, что мужчина, который оказался на полу, имел травму носа, а в вагоне остались следы крови. Пострадавший пытался встать и держался за поручень.

В полиции киевского метрополитена сообщили ТСН.ua, что информация о происшествии зарегистрирована, однако официальных обращений от участников или свидетелей инцидента не поступало. Правоохранители опросили персонал станций и осмотрели вагоны поездов, однако следов крови не обнаружили.

«По данному поводу обращений не было. Опрошен персонал станций и осмотрены вагоны поездов, ни в одном из них крови не обнаружено. Поэтому скорее всего данное видео старое. Проверка продолжается», — отметили в полиции Киевского метрополитена.

Напомним, ранее в Киеве произошла драка между мужчинами. Конфликт возник в раздевалке катка на ВДНХ. Один из участников драки вел себя очень агрессивно и бросался на другого мужчину с кулаками.