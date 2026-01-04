- Дата публікації
На станції метро у Києві сталася масова бійка: що відомо (відео 18+)
Поліція встановила особи усіх учасників конфлікту, серед яких — двоє неповнолітніх.
У суботу, 3 січня, на станції метро «Хрещатик» у Києві сталася масова бійка, свідками якої стали пасажири метрополітену.
Відео сутички, в якій брало участь декілька осіб, опублікували місцеві Telegram-канали.
На опублікованих кадрах видно, що група молодих чоловіків б’є ногами когось, поваленого на долівку.
Тим часом поруч поліцейські затримують, очевидно, іншого, учасника бійки.
«Поки одного крутять, іншого гамселять ногами», — йдеться у коментарі до відео, зробленого очевидцем.
Обережно, відео 18+
Як повідомили ТСН.ua в поліції Київського метрополітену, особи усіх учасників конфлікту встановлено, їх доставлено до кімнати поліції.
«Відносно них складаються адміністративні протоколи», — повідомили у поліції.
Серед затриманих — двоє неповнолітніх, 2008 року народження. Ще двоє — віком 25 та 26 років.
«Наразі учасників бійки опитують, встановлюють причину конфлікту», — додали в поліції.
Нагадаємо, напередодні, 2 січня, у Києві сталася бійка між чоловіками у роздягальні ковзанки на ВДНГ.