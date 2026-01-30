- Дата публікації
У Києві виявили мумію пенсіонера, який помер у квартирі ще до великої війни (відео 18+)
Квартира була настільки захаращена сміттям, що потрапити всередину було майже неможливо.
У Києві працівники ЖЕКу під час ремонтних робіт виявили у квартирі муміфіковане тіло пенсіонера. Сусіди не бачили власника оселі ще з кінця 2021 року. Поліція встановлює причини його смерті.
Про це повідомляє hromadske із посиланням на коментар від поліції Києва.
За даними правоохоронців, 29 січня на спецлінію 102 звернулася працівниця ЖЕКу з проханням відчинити квартиру для проведення ремонтних робіт.
До прибуття поліції співробітники ЖЕКу самостійно зламали двері та виявили в помешканні муміфіковане тіло.
Особу загиблого встановили — ним виявився чоловік 1947 року народження. Сусіди повідомили, що востаннє бачили його ще наприкінці 2021 — на початку 2022 років.
Скільки саме часу тіло перебувало у квартирі, а також точну причину смерті наразі з’ясовують.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою «природна смерть».
На відео з соцмереж видно, що квартира померлого чоловіка була дуже захаращена, тож її ледь вдалося відчинити. Комунальники назвали це «синдромом Плюшкіна», коли людина стягує додому всілякий мотлох.
Нагадаємо, напередодні у Києві на Подолі у квартирі на вулиці Почайнинській виявили тіло 86-річної Євгенії Безфамільної, яка пережила Другу світову війну та роки сучасних обстрілів. Сусіди забили на сполох 13 січня, коли жінка перестала виходити на зв’язок. У соцмережах ширилася інформація, що пенсіонерка замерзла через холод в оселі та відчинене вікно, проте в поліції та КМДА це спростували.