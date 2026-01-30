ТСН у соціальних мережах

962
2 хв

У Києві виявили мумію пенсіонера, який помер у квартирі ще до великої війни (відео 18+)

Квартира була настільки захаращена сміттям, що потрапити всередину було майже неможливо.

Ірина Лаб'як
У квартирі Києва знайшли муміфіковане тіло чоловіка

У квартирі Києва знайшли муміфіковане тіло чоловіка / © скриншот з відео

У Києві працівники ЖЕКу під час ремонтних робіт виявили у квартирі муміфіковане тіло пенсіонера. Сусіди не бачили власника оселі ще з кінця 2021 року. Поліція встановлює причини його смерті.

Про це повідомляє hromadske із посиланням на коментар від поліції Києва.

За даними правоохоронців, 29 січня на спецлінію 102 звернулася працівниця ЖЕКу з проханням відчинити квартиру для проведення ремонтних робіт.

До прибуття поліції співробітники ЖЕКу самостійно зламали двері та виявили в помешканні муміфіковане тіло.

Особу загиблого встановили — ним виявився чоловік 1947 року народження. Сусіди повідомили, що востаннє бачили його ще наприкінці 2021 — на початку 2022 років.

Скільки саме часу тіло перебувало у квартирі, а також точну причину смерті наразі з’ясовують.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з поміткою «природна смерть».

На відео з соцмереж видно, що квартира померлого чоловіка була дуже захаращена, тож її ледь вдалося відчинити. Комунальники назвали це «синдромом Плюшкіна», коли людина стягує додому всілякий мотлох.

Нагадаємо, напередодні у Києві на Подолі у квартирі на вулиці Почайнинській виявили тіло 86-річної Євгенії Безфамільної, яка пережила Другу світову війну та роки сучасних обстрілів. Сусіди забили на сполох 13 січня, коли жінка перестала виходити на зв’язок. У соцмережах ширилася інформація, що пенсіонерка замерзла через холод в оселі та відчинене вікно, проте в поліції та КМДА це спростували.

