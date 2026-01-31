У Києві зупинилося метро та зникли вода і опалення: що відомо (відео)

Метро Київ / © ТСН

У суботу, 31 січня, у Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту. Повністю зупинено рух поїздів на всіх трьох гілках столичного метрополітену.

Про це повідомив кореспондент ТСН.ua Дмитро Фурдак.

«Наразі рух потягів метро призупинено», — повідомили ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.

За словами пасажирів, зупинка сталася раптово. На станціях частково зникло освітлення, платформи занурилися у темряву. Люди змушені самотужки підійматися ескалаторами та сходами на вихід.

Інформацію про колапс підтвердив військовослужбовець 59-ї окремої бригади штабу безпілотних систем Ігор Фесик, який у момент інциденту перебував у метро.

«Раптово вимкнули електропостачання, на платформах темно. Не знаю, чи заповнилися потяги, чи ні, але люди підіймаються пішки», — розповів свідок події.

Зупинка метро в Києві / © ТСН

В чому причина зупинки метро

Як зазначають очевидці, працівники метрополітену через гучномовці інформують пасажирів про технічні причини зупинки. Основна версія, яку озвучують на станціях, — проблеми з енергопостачанням.

Громадяни покидають вагони метро / © Фото з відкритих джерел

«Сказали, що недостатня енергетична напруга. І зараз вирішується це питання», — додав військовий Фесик.

Як повідомили в КМДА, що через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів

«Про відновлення роботи повідомимо додатково», — йдеться в повідомленні.

Яка ситуація з водою та опаленням у столиці

Також кореспондети повідомляють про проблеми з водопостачанням у різних районах Києва.

З опаленням також ситуація залишається невтішною, за наявною інформацією, спостерігаються проблеми з теплопостачанням у різних районах Києва.

Мер міста Віталій Кличко також повідомив, що У Києві, як і у багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання.

«Рух метро зупинено через низьку напругу в мережі. Підземні станції метрополітену наразі можуть працювати як укриття (на резервному живленні станцій)», — сказав він.

Яка ситуація в метро Харкова

За наявною інформацією КП «Харківський метрополітен», у Харкові також зупинилися потяги в метро.

«З технічних причин рух поїздів лініями метрополітену тимчасово призупинено», — повідомили у відомстві.

Аварія зачепила й сусідів: збій у Молдові

Енергетична криза вийшла за межі України. Серйозні проблеми в українській енергосистемі спровокували ланцюгову реакцію, яка призвела до перебоїв з електропостачанням у сусідній Молдові.

Вранці суботи, 31 січня, на високовольтній лінії 400 кВ «Ісакча — Вулканешти — МГРЕС» було зафіксовано критичне падіння напруги. Це спричинило аварійне відключення частини енергосистеми.

Оператор системи передачі електроенергії Молдови, компанія Moldelectrica, підтвердив факт інциденту. Наразі фахівці працюють над виправленням ситуації та стабілізацією мережі. За оперативними даними, напругу в деяких населених пунктах вже вдалося відновити.

Нагадаємо, 31 січня в Києві та низці інших міст України почали застосовувати аварійні відключення електроенергії. У столиці та Київській області екстрені обмеження запроваджено за командою «Укренерго». Водночас станом на цей момент графіки відключень не діють у Сумській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.