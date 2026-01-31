ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1512
Час на прочитання
2 хв

Весь Київ без води: що відомо та коли повернуть

Проблеми з електропостачанням призвели до зупинки роботи насосних станцій, залишивши місто без води.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кран

Кран / © Unsplash

Слідом за зупинкою столичного метрополітену та теплопостачання Київ зіткнувся з новою комунальною проблемою. У суботу, 31 січня, в усіх районах міста припинилося водопостачання.

Про це йдеться в офіційному повідомленні ПрАТ «АК „Київводоканал“».

У відомстві підтвердили, що зневоднення столиці є прямим наслідком проблем в енергетичному секторі.

«У зв’язку з аварією в енергосистемі наразі відсутнє водопостачання в усіх районах міста», — повідомили комунальники.

Знеструмлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства унеможливило подачу води до осель киян.

Коли відновлять воду

Наразі конкретних термінів відновлення водопостачання не називають, оскільки ситуація залежить від швидкості ліквідації аварії в електромережах. Проте служби вже працюють над вирішенням проблеми.

«На цей момент енергетики спільно з фахівцями Київводоканалу працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електроживлення об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та повернути водопостачання киянам», — сказали у водоканалі.

Комунальники обіцяють додатково інформувати про подальший розвиток подій.

Що сталося в енергосистемі України

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, в Києві стався масштабний енергетичний збій, який спричинив повний параліч громадського транспорту. Через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення було повністю зупинено рух поїздів на всіх трьох лініях столичного метрополітену, а також роботу ескалаторів. Пасажирів змушені були виводити зі станцій пішки, частина платформ залишалася без освітлення.

За інформацією міської влади, аварійні відключення електроенергії в Києві та області були запроваджені за командою НЕК «Укренерго». Причиною називають критичне падіння напруги в енергосистемі. Станції метро тимчасово перевели на резервне живлення і використовують виключно як укриття.

Проблеми з електропостачанням також призвели до перебоїв із водою та теплом у різних районах столиці. Фахівці працюють у посиленому режимі, однак строки повного відновлення наразі не називають.

Аварія мала ширші наслідки: рух поїздів тимчасово зупиняли і в харківському метрополітені, а енергетичний збій в Україні спричинив проблеми з електропостачанням у Молдові, де було зафіксовано критичне падіння напруги на високовольтній лінії.

