Ударив за зауваження: у Києві п’яний чоловік побив 76-річну консьєржку

Побив консьєржку

Поліцейські у Києві затримали 55-річного чоловіка, який жорстоко напав на літню консьєржку після її зауваження. Пенсіонерка лише намагалася подбати про мешканця будинку, але натомість стала жертвою агресії.

Про це повідомляє поліція Києва.

Деталі

Інцидент стався в одному з багатоквартирних будинків Києва. 76-річна консьєржка звернулася до чоловіка, який тривалий час сидів на підлозі у під’їзді, з проханням не мерзнути та піднятися до своєї квартири. Проте звичайна порада викликала у нетверезого киянина неконтрольовану агресію.

За даними правоохоронців, 55-річний мешканець будинку перебував у стані алкогольного сп’яніння. У відповідь на слова літньої жінки він почав нецензурно лаятися, після чого силоміць витягнув її з робочого приміщення.

Далі чоловік повалив консьєржку на підлогу та вдарив її ногою в живіт. Очевидці події викликали поліцію.

Правоохоронці оперативно затримали нападника та повідомили йому про підозру. Наразі триває досудове розслідування.

У поліції зазначили, що за скоєне чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі.

Раніше у Києві пасажир трамвая понівечив обличчя водію трамвая через зауваження.