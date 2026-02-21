Різанина у Києві: під час масової бійки підліток отримав ножове поранення

Поліція

Увечері в суботу, 21 лютого, біля ТРЦ «Дрім Таун» в Оболонському районі Києва сталася масова бійка, під час якої одного з підлітків було поранено ножем у живіт.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, опублікувавши відео з місця події.

На опублікованих кадрах видно, що на місце події прибули медики швидкої допомоги, які надали потерпілому допомогу та госпіталізували його до лікарні.

Повідомляється також, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

Згодом у поліції Києва повідомили про затримання молодика, який спричинив хлопцю ножове поранення.

«Попередньо встановлено, що між двома компаніями виник конфлікт, у ході якого один учасник вдарив іншого ножем у живіт. Потерпілому лікарі надають допомогу», — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала 26-річного дезертира, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі: напав з ножем на чоловіка та жінку.