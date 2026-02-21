Резня в Киеве: во время массовой драки подросток получил ножевое ранение

Полиция

Вечером в субботу, 21 февраля, возле ТРЦ «Дрим Таун» в Оболонском районе Киева произошла массовая драка, во время которой один из подростков был ранен ножом в живот.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, опубликовав видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые оказали пострадавшему помощь и госпитализировали его в больницу.

Сообщается также, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции.

Впоследствии в полиции Киева сообщили о задержании молодого человека, который нанес парню ножевое ранение.

«Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, в ходе которого один участник ударил другого ножом в живот. Пострадавшему врачи оказывают помощь», — говорится в сообщении.

Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Киеве полиция задержала 26-летнего дезертира, который в состоянии алкогольного опьянения совершил два жестоких нападения в Святошинском районе: напал с ножом на мужчину и женщину.