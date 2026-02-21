Підземна пастка на Хрещатику: у центрі Києва дітей рятували з каналізації

Каналізаційний люк / © Pixabay

Реклама

У самому серці Києва розгорнулася масштабна рятувальна операція. Патрульні поліцейські та підрозділи ДСНС дістали дітей, які заблукали у лабіринтах підземних комунікацій під Хрещатиком.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Дзвінок про допомогу

Подія розпочалася з тривожного виклику на спецлінію 112. Діти, які опинилися в каналізації, самі зателефонували диспетчеру. Вони повідомили, що остаточно заблукали, сильно змерзли та благають про порятунок.

Реклама

Пошукова операція

Ситуація була критичною, адже каналізаційна мережа — це небезпечний лабіринт із ризиками завалів, витоку отруйних газів або раптового затоплення.

Патрульні та рятувальники ДСНС почали масове обстеження люків та дощових стоків у центрі міста.

Дітей врешті вдалося виявити у зливній системі безпосередньо на Хрещатику.

Порятунок та наслідки

Поки патрульні через отвори комунікацій заспокоювали наляканих хлопців, рятувальники провели технічні роботи та дістали їх на поверхню.

«На щастя, з дітьми все гаразд, їхньому життю нічого не загрожує», — зазначають у поліції.

Наразі на місці працюють співробітники ювенальної превенції, які з’ясовують, як саме підлітки потрапили до підземелля та де були в цей час їхні батьки.

Реклама

Варто зазначити, що каналізаційні системи Києва, особливо в історичному центрі, мають складну розгалужену структуру. Поліція вкотре закликає батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати небезпеку ігор на об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше відомий дигер попередив про небезпеку і розповів, як росіяни можуть скористатися столичним метро.