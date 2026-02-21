- Дата публікації
Підземна пастка на Хрещатику: у центрі Києва дітей рятували з каналізації
Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки, на щастя, з горе-дігерами все гаразд.
У самому серці Києва розгорнулася масштабна рятувальна операція. Патрульні поліцейські та підрозділи ДСНС дістали дітей, які заблукали у лабіринтах підземних комунікацій під Хрещатиком.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Дзвінок про допомогу
Подія розпочалася з тривожного виклику на спецлінію 112. Діти, які опинилися в каналізації, самі зателефонували диспетчеру. Вони повідомили, що остаточно заблукали, сильно змерзли та благають про порятунок.
Пошукова операція
Ситуація була критичною, адже каналізаційна мережа — це небезпечний лабіринт із ризиками завалів, витоку отруйних газів або раптового затоплення.
Патрульні та рятувальники ДСНС почали масове обстеження люків та дощових стоків у центрі міста.
Дітей врешті вдалося виявити у зливній системі безпосередньо на Хрещатику.
Порятунок та наслідки
Поки патрульні через отвори комунікацій заспокоювали наляканих хлопців, рятувальники провели технічні роботи та дістали їх на поверхню.
«На щастя, з дітьми все гаразд, їхньому життю нічого не загрожує», — зазначають у поліції.
Наразі на місці працюють співробітники ювенальної превенції, які з’ясовують, як саме підлітки потрапили до підземелля та де були в цей час їхні батьки.
Варто зазначити, що каналізаційні системи Києва, особливо в історичному центрі, мають складну розгалужену структуру. Поліція вкотре закликає батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати небезпеку ігор на об’єктах критичної інфраструктури.
