ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
90
Час на прочитання
2 хв

Підземна пастка на Хрещатику: у центрі Києва дітей рятували з каналізації

Патрульні заспокоїли згублених дітей, а рятувальники дістали їх із підземної пастки, на щастя, з горе-дігерами все гаразд.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Каналізаційний люк

Каналізаційний люк / © Pixabay

У самому серці Києва розгорнулася масштабна рятувальна операція. Патрульні поліцейські та підрозділи ДСНС дістали дітей, які заблукали у лабіринтах підземних комунікацій під Хрещатиком.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Дзвінок про допомогу

Подія розпочалася з тривожного виклику на спецлінію 112. Діти, які опинилися в каналізації, самі зателефонували диспетчеру. Вони повідомили, що остаточно заблукали, сильно змерзли та благають про порятунок.

Пошукова операція

Ситуація була критичною, адже каналізаційна мережа — це небезпечний лабіринт із ризиками завалів, витоку отруйних газів або раптового затоплення.

  • Патрульні та рятувальники ДСНС почали масове обстеження люків та дощових стоків у центрі міста.

  • Дітей врешті вдалося виявити у зливній системі безпосередньо на Хрещатику.

Порятунок та наслідки

Поки патрульні через отвори комунікацій заспокоювали наляканих хлопців, рятувальники провели технічні роботи та дістали їх на поверхню.

«На щастя, з дітьми все гаразд, їхньому життю нічого не загрожує», — зазначають у поліції.

Наразі на місці працюють співробітники ювенальної превенції, які з’ясовують, як саме підлітки потрапили до підземелля та де були в цей час їхні батьки.

Варто зазначити, що каналізаційні системи Києва, особливо в історичному центрі, мають складну розгалужену структуру. Поліція вкотре закликає батьків контролювати дозвілля дітей та пояснювати небезпеку ігор на об’єктах критичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше відомий дигер попередив про небезпеку і розповів, як росіяни можуть скористатися столичним метро.

Дата публікації
Кількість переглядів
90
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie