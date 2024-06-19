У Києві діти застрягли на атракціоні через відключення світла – відео

Інцидент стався, коли у розважальному центрі вимкнули світло.
У Києві 19 червня діти застрягли на атракціонах через різке вимкнення світла. Інцидент стався у ТЦ "Блокбастер" на проспекті С. Бандери.
Відео оприлюднили у соцмережах.
На кадрах чути, як перелякані діти кричать.
Напередодні такий же інцидент стався на колесі огляду у Голосіївському районі Києва.
Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про відключення світла 20 червня – коли та де діятимуть графіки.
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