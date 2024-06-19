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У Києві діти застрягли на атракціоні через відключення світла – відео

У Києві діти застрягли на атракціоні через відключення світла – відео

У Києві діти застрягли на атракціоні / Фото: pixabay.com

Інцидент стався, коли у розважальному центрі вимкнули світло.

У Києві 19 червня діти застрягли на атракціонах через різке вимкнення світла. Інцидент стався у ТЦ "Блокбастер" на проспекті С. Бандери. 

Відео оприлюднили у соцмережах.

На кадрах чути, як перелякані діти кричать.

Напередодні такий же інцидент стався на колесі огляду у Голосіївському районі Києва. 

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли про відключення світла 20 червня – коли та де діятимуть графіки.

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Відключення світла: у київському ТЦ діти застрягли на атракціонах

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