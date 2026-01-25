Застряг у кризі за 100 м від берега: в Києві ледь не потонув чоловік (фото, відео)

На Оболоні чоловік провалився під лід на Дніпрі / © ДСНС

Реклама

У Києві, в Оболонському районі, чоловік зірвався на льоду Дніпра та провалився у воду.

Про це повідомили в ДСНС столиці.

Постраждалого врятували рятувальники та передали медикам.

Реклама

Удень 25 січня у столичні рятувальники отримали повідомлення про надзвичайну подію на Дніпрі поблизу парку «Наталка».

На Оболоні чоловік провалився під лід на Дніпрі / © ДСНС

За попередніми даними, чоловік під час катання на скайсерфінгу не втримав рівновагу, впав на лід і проломив його.

Потерпілого виявили у проломі криги приблизно за 100 метрів від берега. Через складні погодні умови та небезпечну товщу льоду фахівці ДСНС застосували спеціальне рятувальне спорядження, щоб дістатися до чоловіка та витягти його з крижаної води.

Після порятунку постраждалого передали бригаді екстреної медичної допомоги для подальшого огляду та надання необхідної допомоги.

Реклама

Рятувальники наголошують, що лід на водоймах залишається нестійким, а вихід на нього становить серйозну загрозу для життя. Громадян закликають утримуватися від зимових розваг на воді та дотримуватися правил безпеки.

Дата публікації 21:00, 25.01.26 Кількість переглядів 8 У Києві надзвичайники витягли з крижаної води чоловіка

Нагадаємо, раніше поблизу кордону з Румунією прикордонники врятували чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон, але провалився під лід. Йому не вдалося дістатися протилежного берега річки Прут і він сам зателефонував до поліції.