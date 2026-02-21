- Дата публикации
- Киев
- 295
- 1 мин
Подземная ловушка на Крещатике: в центре Киева детей спасали по канализации
Патрульные успокоили заблудившихся детей, а спасатели достали их из подземной ловушки, к счастью, с горе-диггерами все хорошо.
В самом сердце Киева развернулась масштабная спасательная операция. Патрульные полицейские и подразделения ГСЧС получили детей, заблудившихся в лабиринтах подземных коммуникаций под Крещатиком.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Звонок о помощи
Событие началось с тревожного вызова на спецлинию 112. Дети, оказавшиеся в канализации, сами позвонили по телефону диспетчеру. Они сообщили, что окончательно заблудились, сильно замерзли и молят о спасении.
Поисковая операция
Ситуация была критической, ведь канализационная сеть — опасный лабиринт с рисками завалов, утечки ядовитых газов или внезапного затопления.
Патрульные и спасатели ГСЧС начали массовое обследование люков и дождевых стоков в центре города.
Детей, наконец, удалось обнаружить в сливной системе непосредственно на Крещатике.
Спасение и последствия
Пока патрульные через отверстия коммуникаций успокаивали испуганных ребят, спасатели провели технические работы и достали их на поверхность.
«К счастью, с детьми все хорошо, их жизни ничего не угрожает», — отмечают в полиции.
Сейчас на месте работают сотрудники ювенальной превенции, которые выясняют, как подростки попали в подземелье и где были в это время их родители.
Следует отметить, что канализационные системы Киева, особенно в историческом центре, имеют сложную разветвленную структуру. Полиция призывает родителей контролировать досуг детей и объяснять опасность игр на объектах критической инфраструктуры.
