Подземная ловушка на Крещатике: в центре Киева детей спасали по канализации

Канализационный люк / © Pixabay

В самом сердце Киева развернулась масштабная спасательная операция. Патрульные полицейские и подразделения ГСЧС получили детей, заблудившихся в лабиринтах подземных коммуникаций под Крещатиком.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Звонок о помощи

Событие началось с тревожного вызова на спецлинию 112. Дети, оказавшиеся в канализации, сами позвонили по телефону диспетчеру. Они сообщили, что окончательно заблудились, сильно замерзли и молят о спасении.

Поисковая операция

Ситуация была критической, ведь канализационная сеть — опасный лабиринт с рисками завалов, утечки ядовитых газов или внезапного затопления.

Патрульные и спасатели ГСЧС начали массовое обследование люков и дождевых стоков в центре города.

Детей, наконец, удалось обнаружить в сливной системе непосредственно на Крещатике.

Спасение и последствия

Пока патрульные через отверстия коммуникаций успокаивали испуганных ребят, спасатели провели технические работы и достали их на поверхность.

«К счастью, с детьми все хорошо, их жизни ничего не угрожает», — отмечают в полиции.

Сейчас на месте работают сотрудники ювенальной превенции, которые выясняют, как подростки попали в подземелье и где были в это время их родители.

Следует отметить, что канализационные системы Киева, особенно в историческом центре, имеют сложную разветвленную структуру. Полиция призывает родителей контролировать досуг детей и объяснять опасность игр на объектах критической инфраструктуры.

