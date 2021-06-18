Дівчинку звільнили за допомогою спеціального знаряддя, допомога медиків не знадобилась.

В Ірпені 5-річна дитина застрягла головою у металевій альтанці.

Дівчинка просунула голову між колонами альтанки, проте висунути її самостійно вже не змогла.

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Про це повідомляє сайт міста Ірпінь.

"Викликали на допомогу Муніципальну варту і професійних рятувальників. Дитину звільнили за допомогою спеціального знаряддя", - йдеться у повідомленні.

Дівчинка мужньо трималась і майже не плакала. Ніяких тілесних ушкоджень вона не отримала, тому й допомога медиків не знадобилась.

Рятувальники закликають батьків пильнувати за своїми дітьми аби вони не потрапляли у подібні ситуації.

Нагадаємо, у Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку.

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