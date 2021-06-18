Дівчинку звільнили за допомогою спеціального знаряддя, допомога медиків не знадобилась.
В Ірпені 5-річна дитина застрягла головою у металевій альтанці.
Дівчинка просунула голову між колонами альтанки, проте висунути її самостійно вже не змогла.
Про це повідомляє сайт міста Ірпінь.
"Викликали на допомогу Муніципальну варту і професійних рятувальників. Дитину звільнили за допомогою спеціального знаряддя", - йдеться у повідомленні.
Дівчинка мужньо трималась і майже не плакала. Ніяких тілесних ушкоджень вона не отримала, тому й допомога медиків не знадобилась.
Рятувальники закликають батьків пильнувати за своїми дітьми аби вони не потрапляли у подібні ситуації.
Нагадаємо, у Києві на спортивному майданчику хлопчик потрапив у металеву пастку.