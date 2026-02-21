Рись Урсу з Києва перевезли до Великій Британії: перші кроки в новій домівці потрапили на відео

Рись Урса / © Wild Animals Rescue Center

Рись Урса, яку евакуювали з Києва, оселилася у Великій Британії. Тварина отримала нову домівку в заповіднику для великих котів The Big Cat Sanctuary у графстві Кент.

Про це повідомили в центрі порятунку диких тварин Wild Animals Rescue Center.

«Хочемо зберегти цей момент, коли Урса вперше ступає назовні своєї нової домівки The Big Cat Sanctuary Вперше відчуває траву та вологу землю під лапами. Вперше бачить так багато дерев навкруги. І вперше тішиться такому просторому і такому прекрасному новому дому, де тепер для неї кожен куточок і кожна рослина, аби вона могла жити безпечно та щасливо Ми до сліз зворушені, що завдяки зусиллям багатьох людей після такого довгого і складного шляху Урса нарешті матиме достатньо простору і турботи у новій домівці», — зазначено в повідомлені.

Ще раніше у Центрі порятунку повідомляли, що Урсу планують перевезти до Великої Британії. Заповідник у Кенті вже опікується п’ятьма левами, врятованими з України, і висловив готовність прийняти й рись.

У The Big Cat Sanctuary підтвердили намір перевезти Урсу до «спокійному домі, на який (вона. — Ред.) заслуговує». Для організації транспортування блитанці оголосили збір на щонайменше 100 тисяч фунтів стерлінгів, які вдалося зібрати за місяць.

Урса народилася 2023 року та стала жертвою незаконної торгівлі дикими тваринами. Її утримували як домашнього улюбленця в неналежних умовах. Рись мала кишкову інфекцію, паразитів і була виснаженою, доки її не врятували зоозахисники.

Після лікування в Центрі порятунку тварина одужала та почала набирати вагу, хоча залишилася трохи меншою за інших рисей свого віку. У притулку розповідали, що Урса — активна, допитлива й грайлива, як і належить молодій хижачці.

Нагадаємо, раніше Чорнобильський заповідник оприлюднив нові докази присутності євразійської рисі на заповідних територіях. Науковці зазначили, що популяція цього рідкісного виду в зоні відчуження стала стабільною та активно розширюється.