Рысь Урсу из Киева перевезли в Великобританию: первые шаги в новом доме попали на видео

Рысь Урса

Рысь Урса, которую эвакуировали из Киева, поселилась в Великобритании. Животное получило новый дом в заповеднике для больших котов The Big Cat Sanctuary в графстве Кент.

Об этом сообщили в центре спасения диких животных Wild Animals Rescue Center.

«Хотим сохранить этот момент, когда Урса впервые ступает наружу своего нового дома The Big Cat Sanctuary Впервые чувствует траву и влажную землю под лапами. Впервые видит так много деревьев вокруг. И впервые радуется такому просторному и такому прекрасному новому дому, где теперь для нее каждый уголок и каждое растение, чтобы она могла жить безопасно и счастливо Мы до слез тронуты, что благодаря усилиям многих людей после такого долгого и сложного пути Урса наконец будет иметь достаточно пространства и заботы в новом доме», — говорится в сообщении.

Еще раньше в Центре спасения сообщали, что Урсу планируют перевезти в Великобританию. Заповедник в Кенте уже занимается пятью львами, спасенными из Украины, и выразил готовность принять и рысь.

В The Big Cat Sanctuary подтвердили намерение перевезти Урсу в «спокойный дом, на который (она. — Ред.) заслуживает». Для организации транспортировки блитанцы объявили сбор на не менее 100 тысяч фунтов стерлингов, которые удалось собрать за месяц.

Урса родилась в 2023 году и стала жертвой незаконной торговли дикими животными. Ее содержали как домашнего любимца в ненадлежащих условиях. Рысь имела кишечную инфекцию, паразитов и была истощенной, пока ее не спасли зоозащитники.

После лечения в Центре спасения животное выздоровело и начало набирать вес, хотя осталось немного меньше других рысей своего возраста. В приюте рассказывали, что Урса — активная, любознательная и игривая, как и положено молодой хищнице.

Напомним, ранее Чернобыльский заповедник обнародовал новые доказательства присутствия евразийской рыси на заповедных территориях. Ученые отметили, что популяция этого редкого вида в зоне отчуждения стала стабильной и активно расширяется.