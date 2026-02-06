У Чорнобилі помітили "міф Полісся": з'явилися фото

Рись євразійська у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Донедавна присутність євразійської рисі на українському Поліссі була оповита міфами — хижака майже ніхто не бачив. Проте сьогодні науковці Чорнобильського заповідника офіційно заявляють: популяція цього рідкісного виду в зоні відчуження стала стабільною та активно розширюється.

Про це йдеться у повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічого біосферного заповідника у Facebook.

Чорнобильський заповідник оприлюднив нові докази присутності євразійської рисі на заповідних територіях. Якщо раніше зустріч із цим хижаком вважалася рідкісним везінням, то зараз фахівці впевнено говорять про його остаточне повернення.

За словами науковців, рись успішно адаптувалася до умов зони відчуження. Це підтверджує комплексний моніторинг:

Фотопастки: cпеціальні камери дедалі частіше фіксують пухнастих хижаків із характерними китицями на вухах у різних куточках заповідника.

Польові обстеження: gід час регулярних рейдів фахівці постійно знаходять свіжі сліди на снігу, що свідчить про активне пересування та полювання тварин.

«Рись не просто повернулася на Полісся — її популяція на заповідній території є сталою», — наголошують у пресслужбі заповідника.

Рись євразійська у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Науковці зазначають, що відновлення чисельності рисі є надзвичайно важливим показником. Як топовий хижак, вона допомагає регулювати екосистему, а її стабільна присутність свідчить про те, що природа Чорнобиля здатна самовідновлюватися навіть у специфічних умовах зони відчуження.

Рись євразійська у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Раніше цей вид вважався практично зниклим з теренів регіону через людську діяльність, проте відсутність антропогенного навантаження в останні десятиліття дозволила рисі знову стати повноправною господаркою поліських лісів.

Зараз популяція рисі є цілком сталою на заповідній території.