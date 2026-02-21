- Дата публікації
Київ скує сильний мороз: прогноз погоди на 22 лютого
Ніч у столиці буде дуже холодною, але вже вдень температура підвищиться до нуля.
У неділю, 22 лютого, у Києві підвищиться температура повітря, а опади припиняться.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Протягом дня у Києві буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру - 5-10 м/с.
У Києві вночі температура повітря становитиме 10-12° морозу, а вдень близько 0°. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла.
