Київ
321
Київ скує сильний мороз: прогноз погоди на 22 лютого

Ніч у столиці буде дуже холодною, але вже вдень температура підвищиться до нуля.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

У неділю, 22 лютого, у Києві підвищиться температура повітря, а опади припиняться.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у Києві буде хмарно з проясненнями, але без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Швидкість південно-західного вітру - 5-10 м/с.

У Києві вночі температура повітря становитиме 10-12° морозу, а вдень близько 0°. У Київській області вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° морозу, а вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як повідомлялося, 21 лютого в Києві сталася пожежа, яка забрала життя двох людей. Займання сталося у приватному житловому будинку на одній з вулиць у Голосіївському районі. Зайнялася покрівля.

321
