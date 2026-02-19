У Києві до весни перекрили довгу вулицю: що відбувається

Чому ремонт вулиці Білицької може затягнутися до весни

Реклама

У Києві після аварій на водопровідній мережі третій день перекрита вулиця Білицька у Подільському районі. Автомобілісти вимушені об’їжджати місце провалу, яке огороджена спеціальними конструкціями, «намотуючи» зайвий кілометраж. Люди скаржаться, що ремонтників біля пошкодженої ділянки дороги не видно.

«Чомусь комунальники не виконують ремонт, а тупо перекрили вулицю і погнали собі», — пишуть у Мережі. Інші жартують: «Натрапили на „золоту жили“, тому копають лише по ночах».

Довжина вулиці Білицької — 2,6 кілометри. Враховуючи, що прорив водопровідної труби стався майже посередині (біля будинку№39), то незручності виникли у першу чергу для місцевих жителів, яким тепер буде складно добиратися додому. Та й не солодко водіям автобусів, які тут до цього курсували.

Реклама

Вулиця Білицька на карті Києва

ТСН.ua з’ясував, чому на місці немає робітників і коли відкриють проїзд.

Виявляється, вулиця Білицька залишатиметься перекритою аж до весни. Тому столичним водіям треба набратися терпіння.

Як розповіли нам у «Київодоканалі», по вулиці Білицька, 39 фахівцями підприємства 16 лютого було ліквідоване пошкодження трубопроводу. І зараз усі споживачі вже з водою, а от щодо стану дороги ситуація значно складніша.

«Огородження встановили працівники ШЕУ Подільського району, де повідомили, що ця частина дороги буде перекрита до весни. Терміни проведенні подальших робіт з відновлення дорожнього покриття невідомі, оскільки можуть бути провали на проїжджій частині», — повідомили ТСН.ua у «Київводоканалі».

Реклама

Чому виникла загроза провалів і з чим це пов’язано, на підприємстві нам не роз’яснили. Ймовірно, що це пов’язано з витіканням води під час прориву.

Але є всі шанси, що провалля на Білицькій можуть відремонтувати раніше.

У «Київводоканалі» кажуть, що на завтра заплановано підготовчі роботи під асфальтування проблемної ділянки. А саме асфальтування можуть виконати у наступний вівторок.

© Київ Оперативний

Раніше повідомлялося, що у Києві 9 посадовців комунальних підприємств отримали підозри через неналежне чищення доріг та тротуарів від снігу та льоду.