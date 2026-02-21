Обстріли змінили правила платіжок: що приховали від киян

Батарея / © pexels.com

У період активних обстрілів частина багатоповерхівок Києва залишалася без тепла або з обмеженим постачанням, і в цей час для мешканців не нараховували плату за послугу опалення.

Про це повідомляє Київська міська рада з посиланням на комунальне підприємство Київтеплоенерго.

За словами підприємства, відповідна корекція нарахувань була здійснена автоматично на підставі фактичного надання послуг упродовж часу, коли споживачі фізично не отримували тепло через бойові дії.

“Це зроблено для того, щоб уникнути несправедливих нарахувань за послугу, якою мешканці фактично не користувалися внаслідок обстрілів і перебоїв у роботі мереж”, — зазначили в “Київтеплоенерго”.

Водночас киянам радять уважно переглянути свої платіжки та у разі питань звертатися до контакт-центру підприємства для роз’яснень.

Місцева влада також наголосила, що підприємство продовжує працювати над стабільним наданням послуг навіть в умовах загрози безпеці працівників та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше і в «Київтеплоенерго» розповіли, як нараховують плату за тепло в умовах відключень світла.

Так, через масові відключення електроенергії в січні 2026 року кияни дійсно все частіше цікавляться, чому суми в платіжках за тепло не зменшуються пропорційно періодам блекаутів.