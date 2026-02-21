ТСН в социальных сетях

Киев сковывает сильный мороз: прогноз погоды на 22 февраля

Ночь в столице будет очень холодная, но уже днем температура повысится до нуля.

Автор публикации
Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, в Киеве повысится температура воздуха, а осадки прекратятся.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киеве ночью температура воздуха будет 10-12° мороза, а днем около 0°. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 10-15° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла.

Как сообщалось, 21 февраля в Киеве произошел пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание произошло в частном жилом доме на одной из улиц в Голосеевском районе. Загорелась кровля.

