Киев сковывает сильный мороз: прогноз погоды на 22 февраля
Ночь в столице будет очень холодная, но уже днем температура повысится до нуля.
В воскресенье, 22 февраля, в Киеве повысится температура воздуха, а осадки прекратятся.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В Киеве будет облачно с прояснениями, но без осадков. На дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра – 5-10 м/с.
В Киеве ночью температура воздуха будет 10-12° мороза, а днем около 0°. В Киевской области ночью столбики термометров покажут 10-15° мороза, а днем от 3° мороза до 2° тепла.
