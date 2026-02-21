- Дата публікації
В Києві пожежа забрала життя двох людей — деталі трагедії
Загоряння сталося на вулиці Козацькій 21 лютого. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох осіб.
У Голосіївському районі Києва під час пожежі в приватному будинку загинули двоє осіб. Вогонь спалахнув на вулиці Козацькій уранці 21 лютого.
Про це повідомила ДСНС Києва.
21 лютого о 09:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Козацькій у Києві.
За інформацією ДСНС, загоряння виникло на території приватної садиби — у одноповерховому житловому будинку зайнялася покрівля.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб. Пожежу ліквідували об 11:35. Площа займання становила 150 квадратних метрів. Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.
