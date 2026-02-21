ТСН у соціальних мережах

Київ
220
1 хв

В Києві пожежа забрала життя двох людей — деталі трагедії

Загоряння сталося на вулиці Козацькій 21 лютого. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох осіб.

Софія Бригадир
В Києві спалахнула пожежа

В Києві спалахнула пожежа / © ДСНС

У Голосіївському районі Києва під час пожежі в приватному будинку загинули двоє осіб. Вогонь спалахнув на вулиці Козацькій уранці 21 лютого.

Про це повідомила ДСНС Києва.

21 лютого о 09:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Козацькій у Києві.

За інформацією ДСНС, загоряння виникло на території приватної садиби — у одноповерховому житловому будинку зайнялася покрівля.

Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб. Пожежу ліквідували об 11:35. Площа займання становила 150 квадратних метрів. Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці.

В Києві спалахнула пожежа / © ДСНС

Нагадаємо, в Чернігівській області виникла пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, виявили тіло 3-річного хлопчика. Ще одна дитина отримала опіки.

220
