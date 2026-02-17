ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

Пожежа на Печерську: у Києві через генератор спалахнув салон краси (фото)

Генератор загорівся просто у приміщенні салону краси.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
В салоні краси загорівся генератор

В салоні краси загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

У вівторок, 17 лютого, у Печерському районі Києва сталася пожежа в одному із закладів сфери послуг. Причиною займання став генератор, що був встановлений у приміщенні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві у Facebook.

Повідомлення про пожежу на вулиці Євгена Коновальця надійшло до рятувальників о 12:41. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що осередок займання розташований безпосередньо в приміщенні салону краси — спалахнуло альтернативне джерело живлення.

Завдяки оперативним діям надзвичайників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 13:14. Загальна площа вогню склала 10 кв. м.

Наслідки інциденту:

  • Постраждалі: жертв та травмованих немає.

  • Руйнування: вогонь пошкодив внутрішнє обладнання салону.

Рятувальники вкотре закликають підприємців дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації генераторів та не встановлювати їх у закритих приміщеннях.

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

Що варто знати

Нагадаємо, експерт назвав реальний термін життя генераторів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, генератори є винятково засобом покриття аварійних ситуацій. Вони можуть тимчасово заживити об’єкти критичної інфраструктури або приватні будинки, але не здатні замінити повноцінну енергосистему чи допомогти її відновити.

Головна проблема полягає в короткому життєвому циклі цих пристроїв за постійного навантаження.

«У них період життя вкрай обмежений. Власники генераторів уже всі добре знають, що їх, по-перше, обслуговувати треба постійно, а по-друге, два роки інтенсивної експлуатації — і будь-який генератор з нами привітався і пішов собі, так би мовити, на звалище», — констатував Харченко.

Дата публікації
Кількість переглядів
210
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie