Пожежа на Печерську: у Києві через генератор спалахнув салон краси (фото)

В салоні краси загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

Реклама

У вівторок, 17 лютого, у Печерському районі Києва сталася пожежа в одному із закладів сфери послуг. Причиною займання став генератор, що був встановлений у приміщенні.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві у Facebook.

Повідомлення про пожежу на вулиці Євгена Коновальця надійшло до рятувальників о 12:41. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що осередок займання розташований безпосередньо в приміщенні салону краси — спалахнуло альтернативне джерело живлення.

Реклама

Завдяки оперативним діям надзвичайників пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати о 13:14. Загальна площа вогню склала 10 кв. м.

Наслідки інциденту:

Постраждалі: жертв та травмованих немає.

Руйнування: вогонь пошкодив внутрішнє обладнання салону.

Рятувальники вкотре закликають підприємців дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації генераторів та не встановлювати їх у закритих приміщеннях.

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

В салоні краси на Печерську загорівся генератор / © ГУ ДСНС у Києві

Що варто знати

Нагадаємо, експерт назвав реальний термін життя генераторів. За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, генератори є винятково засобом покриття аварійних ситуацій. Вони можуть тимчасово заживити об’єкти критичної інфраструктури або приватні будинки, але не здатні замінити повноцінну енергосистему чи допомогти її відновити.

Реклама

Головна проблема полягає в короткому життєвому циклі цих пристроїв за постійного навантаження.

«У них період життя вкрай обмежений. Власники генераторів уже всі добре знають, що їх, по-перше, обслуговувати треба постійно, а по-друге, два роки інтенсивної експлуатації — і будь-який генератор з нами привітався і пішов собі, так би мовити, на звалище», — констатував Харченко.