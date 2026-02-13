Погода потішить "плюсом", але варто насторожитися: прогноз на 14 лютого у Києві

Київ. / © Associated Press

Субота, 14 лютого, у Києві буде теплою. Впродовж дня стовпчики термометрів досягнуть 3° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у Києві буде хмарно. Опадів не очікується. Однак вночі і в першій половині дня буде туман, подекуди — ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру — 7-12 м/с.

У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 0-2° тепла, а вдень температура підніметься до +2+4°. В Київській області вночі очікується від +3° до -1° морозу, а вдень — 0-5° тепла.

Як повідомлялося, у Києві брила льоду ледь не вбила людей. На тлі відлиги та потепління у столиці зростає загроза падіння льоду й снігових мас із дахів будинків. За даними синоптиків, найближчими днями ситуація лише ускладниться. Уже 15–16 лютого з південного заходу надійде активний циклон.