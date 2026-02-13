ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

Погода потішить "плюсом", але варто насторожитися: прогноз на 14 лютого у Києві

Синоптики попередили про туман і ожеледицю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Субота, 14 лютого, у Києві буде теплою. Впродовж дня стовпчики термометрів досягнуть 3° тепла.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Протягом дня у Києві буде хмарно. Опадів не очікується. Однак вночі і в першій половині дня буде туман, подекуди — ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру — 7-12 м/с.

У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 0-2° тепла, а вдень температура підніметься до +2+4°. В Київській області вночі очікується від +3° до -1° морозу, а вдень — 0-5° тепла.

Як повідомлялося, у Києві брила льоду ледь не вбила людей. На тлі відлиги та потепління у столиці зростає загроза падіння льоду й снігових мас із дахів будинків. За даними синоптиків, найближчими днями ситуація лише ускладниться. Уже 15–16 лютого з південного заходу надійде активний циклон.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie