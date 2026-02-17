Сіль за 2 мільйони: у Києві посадовця звинувачують у переплаті

Прибиральник / © УНІАН

Дніпровська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу ШЕУ Солом’янського району. Посадовця звинувачують у службовій недбалості під час закупівлі протиожеледних засобів, що призвела до втрати понад 2 мільйонів гривень із міського бюджету.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний не провів належний моніторинг ринкових цін, через що дорожню сіль придбали за значно завищеною вартістю.

«Таким чином за неї переплатили понад 2 млн гривень, що підтверджено висновками експертиз. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам», — зазначили у прокуратурі.

Наразі досудове розслідування, яке проводили столичні поліцейські за супроводу УСР, завершено, і подальшу долю посадовця вирішуватиме суд.

Нові підозри для комунальників

Раніше ми писали. що правоохоронці розслідують наслідки незадовільного утримання столичних доріг. Наразі дев’ятьом керівникам районних шляхо-експлуатаційних управлінь уже повідомили про підозру. Слідство встановило, що через те, що комунальники ігнорували прогнози та вчасно не посипали тротуари, цієї зими травмувалися понад 6 тисяч киян.

Прокурори зазначають, що масова госпіталізація містян стала прямим наслідком недбалості управлінців, які не організували вчасне очищення вулиць від льоду. Велика кількість скарг від постраждалих мешканців та переповнені травмпункти стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Наразі тривають слідчі дії, щоб визначити персональну відповідальність кожного керівника за критичний стан дорожнього покриття в місті.

Як уберегтися від травм під час сильної ожеледиці

Нагадаємо, коли комунальні служби не справляються з наслідками негоди, безпека пішоходів залежить від їхньої пильності та правильної техніки пересування. Отож, поради, як не впасти на вулиці:

Ходіть як пінгвін: робіть дрібні кроки, трохи нахиляйтеся вперед і ставайте на всю стопу.

Тримайте руки вільними: не ховайте їх у кишені та відкладіть телефон — руки допомагають втримати рівновагу.

Обирайте правильне взуття: носіть черевики з протектором або використовуйте спеціальні накладки-льодоступи.

Використовуйте лайфхаки: наклейте на підошву лейкопластир або наждаковий папір для кращого зчеплення.

Якщо падіння неминуче, то варто запам’ятати, як це правильно зробити. У випадку, коли ви втрачаєте рівновагу, спробуйте присісти або впасти на бік, щоб не вдаритися головою чи спиною.

Раніше ми писали, у Києві другий день поспіль триває сніговий колапс. Столицю скували затори, громадський транспорт курсує зі значними відхиленнями від графіка.