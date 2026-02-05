Потепління буде недовго: якою буде погода у Києві та коли повернуться морози

Коли киянам чекати на потепління / © Associated Press

Київ опинився в епіцентрі негоди, яка спровокувала масштабний транспортний колапс та змусила комунальників працювати у посиленому режимі.

Коли чекати на потепління та чи відступлять морози найближчим часом — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Якою буде погода у Києві та області 6 лютого

У Києві та Київській області у п’ятницю, 6 лютого очікується хмарна погода і невеликим снігом, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Синоптики попереджають, що на дорогах буде слизько. І вдень, і вночі по області очікується 3–8° морозу, а в Києві — близько 6–8° нижче нуля.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що сильні морози поки що відступили, волога та тепліша Атлантика посипає Україну снігом, вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності посилюється.

Скриншот / Джерело: Facebook: Наталка Діденко

«Завтра, 6-го лютого, за умови протистояння східної антициклонічності та західної циклонічної депресії (не плутати з настроєм чи недугою) поки що все ж перемагає західний процес. Очікується сніг, мокрий сніг, на заході та півдні з дощем. На сході — без істотних опадів», — повідомила Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Також синоптикиня попереджає, що Києві 6 лютого очікується сніг та сильні пориви південно-східного вітру

Тепло у столицю прийде не надовго: коли киянам очікувати похолодання

Згідно з інформацією порталу Sinoptik, протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Дрібний сніг йтиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора.

Проте від понеділка у столиці знову повернуться морози. За словами синоптикині Наталки Діденко, з 9 по 11 лютого очікується похолодання.

Зокрема, 9 лютого у Києві синоптики прогнозують до мінус 13 градусів морозу вранці та до мінус 9 вдень.

Синоптики прогнозують похолодання у Києві / © скриншот

10 лютого морози вдарять ще сильніші — очікується до мінус 16 градусів вночі та вранці.

Мер Києва попереджає про проблеми у місті через погоду

У Києві спостерігається погіршення погодних умов. Сильний снігопад, який розпочався увечері 4 лютого та триває досі, ускладнив рух на дорогах. Мер Віталій Кличко повідомив, що спецтехніка «Київавтодору» працює з ночі, проте через великий трафік та безперервний сніг прибирання йде повільніше.

За його словами, працівники дорожніх служб зосереджені на обробці магістралей, мостів та в’їздів до міста протиожеледними засобами. Очільник столиці закликав водіїв не паркувати авто на узбіччях, аби не блокувати роботу снігоприбиральної техніки.

Крім того, бізнес та керівників установ просять вчасно розчищати закріплені за ними території. Міська влада запевняє, що вживає всіх заходів для підтримки життєдіяльності міста у складних погодних умовах.

Сильний снігопад спричинив транспортний колапс у Києві

Негода 5 лютого спричинила у Києві справжній транспортний колапс: через сильний снігопад місто та під’їзди до нього опинилися у полоні заторів.

Громадський транспорт майже зник із вулиць, а водії змушені годинами долати шлях між берегами, втрачаючи у чергах понад 45 хвилин.

Особливо критична ситуація спостерігається на Дарницькому мосту, проспектах Романа Шухевича та Георгія Нарбута, а Житомирська траса в бік столиці повністю зупинилася.

Аналогічна ситуація зафіксована на Одеській та Варшавській трасах, а також на шляху з боку Білої Церкви. На ключових магістралях — масові ДТП та значні затримки в русі.

У соцмережі користувачі масово скаржаться на масові затори, яких столиця ще не бачила.

Водії намагаються зберігати оптимізм навіть у патових ситуаціях — у мережі жартують, що через нульову швидкість руху можна спокійно виходити з машини на перекур прямо посеред магістралі.

Що коїлося на вулицях столиці, показували очевидці у соцмережах.

Дата публікації 10:07, 05.02.26 Кількість переглядів 55 Київ замело снігом — місто у заторах, авто буксують

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав про те, коли українцям чекати на зміну погоди та нову хвилю холодів.

