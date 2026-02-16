ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
1 хв

Тисячі киян залишаться без тепла: в яких районах ситуація критична

Відновлення тепла поки неможливе для понад 1000 будинків у Києві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла й тепла

Відключення світла й тепла / © Associated Press

У Києві станом на 16 лютого без опалення залишаються близько 400 житлових будинків. Ще в понад 1100 багатоповерхівках відновлення теплопостачання наразі технічно неможливе.

Про це в ефірі «Ми Україна» повідомила речниця Київська міська військова адміністрація Катерина Поп.

За словами представниці міської влади, окрім повністю відключених від тепла будинків, у столиці фіксують і численні локальні аварії. Йдеться про кілька сотень об’єктів, де сталися пошкодження внутрішніх або зовнішніх мереж, через що мешканці тимчасово залишилися без опалення.

Найскладніша ситуація наразі у Дарницькому та Дніпровському районах. У будинків без тепла діють лояльні графіки відключень — зранку та ввечері.

«Тому люди можуть зігрітися альтернативними способами», — зазначила Поп.

У міській адміністрації запевняють, що комунальні служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щою якнайшвидше повернути тепло у домівки.

Раніше йшлося про те, скільки будинків вже з теплом у Києві.

Так, міський голова Віталій Кличко повідомляв, протягом доби у Києві відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках.

Загалом після атаки 12 лютого без теплопостачання опинилися 2600 будинків. Тепло наразі повернули мешканцям 1500 будинків. Комунальники працюють у посиленому режимі, аби стабілізувати теплопостачання в місті.

Дата публікації
Кількість переглядів
409
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie