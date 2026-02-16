Тисячі киян залишаться без тепла: в яких районах ситуація критична

Відключення світла й тепла / © Associated Press

У Києві станом на 16 лютого без опалення залишаються близько 400 житлових будинків. Ще в понад 1100 багатоповерхівках відновлення теплопостачання наразі технічно неможливе.

Про це в ефірі «Ми Україна» повідомила речниця Київська міська військова адміністрація Катерина Поп.

За словами представниці міської влади, окрім повністю відключених від тепла будинків, у столиці фіксують і численні локальні аварії. Йдеться про кілька сотень об’єктів, де сталися пошкодження внутрішніх або зовнішніх мереж, через що мешканці тимчасово залишилися без опалення.

Найскладніша ситуація наразі у Дарницькому та Дніпровському районах. У будинків без тепла діють лояльні графіки відключень — зранку та ввечері.

«Тому люди можуть зігрітися альтернативними способами», — зазначила Поп.

У міській адміністрації запевняють, що комунальні служби продовжують аварійно-відновлювальні роботи, щою якнайшвидше повернути тепло у домівки.

Раніше йшлося про те, скільки будинків вже з теплом у Києві.

Так, міський голова Віталій Кличко повідомляв, протягом доби у Києві відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках.

Загалом після атаки 12 лютого без теплопостачання опинилися 2600 будинків. Тепло наразі повернули мешканцям 1500 будинків. Комунальники працюють у посиленому режимі, аби стабілізувати теплопостачання в місті.