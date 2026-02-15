ТСН у соціальних мережах

Скільки ще будинків вже з теплом у Києві: Кличко повідомив

Станом на 15 лютого у Києві відновили подавання тепла до ще понад 1000 будинків.

Тепло

Тепло / © Київенерго

У Києві покращилася ситуація з опаленням. Так, ще 1100 будинків вже з теплом.

Про це повідомляє голова Києва Віталій Кличко.

«У Києві протягом доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках», — написав Кличко

Він додав, що після атаки 12 лютого без теплопостачання опинилися 2600 будинків. Загалом тепло повернули мешканцям 1500 будинків.

Нагадаємо, у Міненерго прокоментували питання відновлення ТЕЦ у Києві.

Так, під час атаки уламки поцілили в об’єкти ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. За даними фахівців, це спричинило з начні технічні пошкодження:

  • на одній зі станцій постраждали газорозподільчі та газокомпресорні вузли;

  • руйнування циркуляційних насосів і системи підготовки води.

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, роботу ТЕЦ-5 мали відновити за добу, а ТЕЦ-6 — за дві доби.

