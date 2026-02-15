- Дата публікації
Скільки ще будинків вже з теплом у Києві: Кличко повідомив
Станом на 15 лютого у Києві відновили подавання тепла до ще понад 1000 будинків.
У Києві покращилася ситуація з опаленням. Так, ще 1100 будинків вже з теплом.
Про це повідомляє голова Києва Віталій Кличко.
«У Києві протягом доби відновили опалення ще в 1100 багатоповерхівках», — написав Кличко
Він додав, що після атаки 12 лютого без теплопостачання опинилися 2600 будинків. Загалом тепло повернули мешканцям 1500 будинків.
Нагадаємо, у Міненерго прокоментували питання відновлення ТЕЦ у Києві.
Так, під час атаки уламки поцілили в об’єкти ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. За даними фахівців, це спричинило з начні технічні пошкодження:
на одній зі станцій постраждали газорозподільчі та газокомпресорні вузли;
руйнування циркуляційних насосів і системи підготовки води.
Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, роботу ТЕЦ-5 мали відновити за добу, а ТЕЦ-6 — за дві доби.