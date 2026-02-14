Яка ситуація зі світлом у Києві: Шмигаль попередив про нову загрозу

Відключення світла у Києві / © Associated Press

У Києві та області спостерігається позитивна динаміка по світлу. Завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та сприятливим погодним умовам вдалося суттєво зменшити обмеження електропостачання.

Про це за підсумками засідання Штабу ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у Києві та області.

«Сьогодні в столиці протягом дня застосовувалися графіки до двох черг. На Київщині діють мінімальні черги», — зазначив Шмигаль.

Це стало можливим завдяки оперативному відновленню пошкоджених об’єктів та тимчасовому потеплінню, що знизило рівень споживання електрики населенням.

Яка загроза зберігається

Водночас урядовець закликав об’єктивно оцінювати ситуацію та не втрачати пильності. Покращення може бути тимчасовим, адже синоптики прогнозують зниження температури, що неминуче призведе до зростання споживання електроенергії.

«Попереду прогнозується похолодання, яке збільшить навантаження на систему, а загроза нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури залишається високою», — наголосив Шмигаль.

У зв’язку з цим усі екстрені служби та енергетики продовжують працювати у стані підвищеної готовності.

Щоб мінімізувати дефіцит в енергосистемі, уряд робить акцент на розвитку розподіленої генерації. Зокрема, на Київщині за останню добу додали ще 9 МВт потужності завдяки газовим установкам. Шмигаль підкреслив, що реалізація таких проєктів є критично важливою для забезпечення стійкості енерговузла столиці.

Крім того, Україна продовжує отримувати технічну та фінансову підтримку від міжнародних партнерів. Досягнуто домовленості про поставку трьох силових трансформаторів із Німеччини. А також партнери оголосили про намір внести додаткові 13 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України.

Ці ресурси будуть спрямовані на закупівлю обладнання та проведення ремонтних робіт на пошкоджених об’єктах.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко раніше попереджав, що навіть у разі повного припинення бойових дій Києву знадобиться щонайменше три роки для відновлення енергосистеми до рівня стабільного електропостачання без графіків відключень.

За його словами, столиця залишається у складній ситуації через високе споживання електроенергії та значні руйнування генерувальних потужностей. Відновлення інфраструктури, наголошував експерт, є технічно складним і тривалим процесом, який потребує часу незалежно від обсягів фінансування.

Харченко також звертав увагу, що однією з причин глибокої кризи стали масовані ракетні удари по київських ТЕЦ на початку року, а також недостатня захищеність енергооб’єктів засобами протиповітряної оборони.

Водночас він зазначав, що ситуація з опаленням може бути стабілізована швидше, тоді як із відновленням електропостачання процес буде значно довшим. Подальша динаміка графіків відключень, за його оцінкою, залежатиме від ефективності роботи ППО та відсутності нових руйнувань.