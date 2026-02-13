ТСН у соціальних мережах

У Києві частина вулиці пішла під землю: що сталося

Через аварію на водопроводі рух транспорту перекритий.

Олександр Марущак
прорив водопроводу у Києві

Через прорив водопроводу у Києві перекрито вулицю / © ТСН.ua/Юлія Желонкіна

У Києві посеред дороги утворилося провалля. Через прорив водопроводу на вулиці Білицькій у Подільському районі утворилася яма, рух транспорту перекрито. Одна з автівок опинилася якраз біля місця провалу і застрягла колесами.

У «Київводоканалі» повідомляють, що їхнім фахівцям вже вдалося локалізували витік по вулиці Білицькій.

«Аварійна ситуація виникла на магістральному водопровідному трубопроводі діаметром 500 мм, який пролягає під проїжджою частиною», — повідомили ТСН.ua у «Київводоканалі».

На Білицькій через прорив водопроводу провалився асфальт

На Білицькій через прорив водопроводу провалився асфальт

Наразі рух транспорту вулицею Білицькою перекритий повністю. Водіїв просять врахувати це при прокладенні маршруту.

Для виконання ремонтних робіт буде проводитись розриття на проїжджій частині.

Без водопостачання залишаються будинки за адресами:

  • вул. Білицька 15-61, 50-108, 40, 41/43, 55,

  • пров. Полковий 1, 55.

Автоцистерну з питною водою направлено за адресою: вул. Білицька, 41/43.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що у Києві спалахнув скандал через бездіяльність комунальних служб — прорив труби та лід на дорозі. Про проблему розповів ветеран, який втратив на війні нижні кінцівки і пересувається на протезах. У приватному секторі у Солом’янському районі на вулиці Миклухи-Маклая прорвало трубу водопроводу. Вода, за словами ветерана, вже півтора тижня ллється з гори — там дуже крутий спуск.

