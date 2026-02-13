- Дата публікації
У Києві частина вулиці пішла під землю: що сталося
Через аварію на водопроводі рух транспорту перекритий.
У Києві посеред дороги утворилося провалля. Через прорив водопроводу на вулиці Білицькій у Подільському районі утворилася яма, рух транспорту перекрито. Одна з автівок опинилася якраз біля місця провалу і застрягла колесами.
У «Київводоканалі» повідомляють, що їхнім фахівцям вже вдалося локалізували витік по вулиці Білицькій.
«Аварійна ситуація виникла на магістральному водопровідному трубопроводі діаметром 500 мм, який пролягає під проїжджою частиною», — повідомили ТСН.ua у «Київводоканалі».
Наразі рух транспорту вулицею Білицькою перекритий повністю. Водіїв просять врахувати це при прокладенні маршруту.
Для виконання ремонтних робіт буде проводитись розриття на проїжджій частині.
Без водопостачання залишаються будинки за адресами:
вул. Білицька 15-61, 50-108, 40, 41/43, 55,
пров. Полковий 1, 55.
Автоцистерну з питною водою направлено за адресою: вул. Білицька, 41/43.
