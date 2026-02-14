У Києві двоє людей провалилися під кригу: що відомо

Підлітки провалилися під кригу на річці Десенка в Києві / © скриншот з відео

У суботу, 14 лютого, у Деснянському районі Києва на річці Десенка провалилися під кригу двоє людей. Про нещастя рятувальників повідомили очевидці.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС міста Києва.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили на кризі одного потерпілого — 16-річного підлітка, який потребував допомоги, перебуваючи майже за 300 метрів від берегової лінії.

За допомогою гумового човна «сани» та водолазного оснащення хлопця доправили до берега та передали медикам.

Пошуки другого постраждалого, який пішов під лід, проводять водолази КП «Плесо».

Рятувальники попередили, що виходити на лід у період температурних коливань смертельно небезпечно.

«Не ризикуйте своїм життям та безпекою своїх дітей», — звернулися до громадян в ДСНС.

Нагадаємо, раніше у Вишгородському районі Київської області сталася трагічна подія на воді. Під час катання по замерзлій поверхні Київського водосховища під лід провалився легковий автомобіль, у якому перебували люди.