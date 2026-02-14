- Дата публікації
Потоп біля станції метро у Києві: чи є загроза для пасажирів
У переході поруч зі станцією багато пару і хлюпоче вода.
У Києві заливає водою підземний перехід поруч зі станцією метро «Олімпійська». У Мережі пишуть про потоп на станції.
На опублікованих кадрах, що з’явилися у Мережі, чути шум води у переході і видно багато пару. Тобто, скоріш за все, прорвало трубу з гарячою водою.
У Київському метрополітені ТСН.ua розповіли, що потоп трапився не на території підприємства.
«Це міська частина переходу. Конкретно на станції метро нічого не тече», — запевнили в метрополітені.
Раніше повідомлялося, що у Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» затопило проїжджу частину. Потужний потік води охопив кілька кварталів та дійшов до Берестейського проспекту.
Також ми повідомляли, що 8 лютого через танення снігу вулиці Києва перетворилися на ріки. Автотранспорт опинився у складній ситуації — водії були змушені долати водяні перешкоди на дорозі. Дісталося й пішоходам.