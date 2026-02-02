ТСН у соціальних мережах

Київ
96
1 хв

У Києві вулиця перетворилася на "річку": очевидці публікують кадри потопу

У Києві поблизу станції метро «Політехнічний інститут» затопило проїжджу частину. Відео інциденту шириться соцмережами.

Катерина Сердюк
Прорив труби / Ілюстративне фото

У Києві сталося чергове підтоплення вулиці. Цього разу — біля станції метро «Політехнічний інститут».

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відомо про потоп у Києві

За даними киян, потоп фіксується на вулиці Старокиївська. Очевидці публікують справжні «ріки» з води. На кадрах видно, як вода стрімко заливає дорогу та прилеглі території. Потужний потік води охопив кілька кварталів та дійшов до Берестейського проспекту. Ймовірно, причина інциденту — прорив труби.

«Діставайте чоботи», — жартують користувачі Мережі.

На ділянці також зафіксували аварію за участі поліції. Це ускладнило рух транспорту.

Інформації про постраждалих наразі немає. Усі обставини й деталі інциденту з’ясовуються. Очікуємо на коментарі від міської влади.

Раніше ми повідомляли, що 8 лютого через танення снігу вулиці Києва перетворилися на ріки. Автотранспорт опинився у складній ситуації — водії були змушені долати водяні перешкоди на дорозі. Дісталося й пішоходам.

Нагадаємо, 22 грудня у Києві на лівому березі сталося чергове серйозне підтоплення. На бульварі Верховної Ради утворилася справжня «річка». За попередніми даними, причиною інциденту міг стати прорив водопровідної труби.

Очевидці публікували у соцмережах відео з великою кількістю води на проїжджій частині.

«Київводоканал» повідомляв про локалізацію пошкодження та роботу аварійних бригад, водопостачання для окремих споживачів на лівому березі здійснювалося в режимі пониженого тиску. Додаткову інформацію обіцяли оприлюднити згодом.

96
