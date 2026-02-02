ТСН в социальных сетях

Киев
637
1 мин

В Киеве улица превратилась в "реку": очевидцы публикуют кадры потопа

В Киеве у станции метро «Политехнический институт» затопило проезжую часть. Видео инцидента распространяется соцсетями.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Прорыв трубы / Иллюстративный фото

В Киеве произошло очередное подтопление улицы. На этот раз возле станции метро «Политехнический институт».

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Что известно о потопе в Киеве

По данным киевлян, потоп фиксируется на улице Старокиевской. Очевидцы публикуют настоящие «реки» из воды. На кадрах видно, как вода стремительно заливает дорогу и близлежащие территории. Мощный поток воды охватил несколько кварталов и дошел до Берестейского проспекта. Вероятно, причина инцидента — прорыв трубы.

«Доставайте сапоги», — шутят пользователи Сети.

На участке также зафиксирована авария с участием полиции. Это усложнило движение транспорта.

Информации о пострадавших пока нет. Все происшествия и детали инцидента выясняются. Ожидаем комментарии от городских властей.

Ранее мы сообщали, что 8 февраля из-за таяния снега улицы Киева превратились в реки. Автотранспорт оказался в сложной ситуации — водители были вынуждены преодолевать водяные препятствия на дороге. Досталось и пешеходам.

Напомним, 22 декабря в Киеве на левом берегу произошло очередное серьезное подтопление. На бульваре Верховной Рады образовалась настоящая река. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать прорыв водопроводной трубы.

Очевидцы публиковали в соцсетях видео с большим количеством воды на проезжей части.

«Киевводоканал» сообщал о локализации повреждения и работе аварийных бригад, водоснабжение для отдельных потребителей на левом берегу осуществлялось в режиме пониженного давления. Дополнительную информацию обещали обнародовать впоследствии.

637
