- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 637
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве улица превратилась в "реку": очевидцы публикуют кадры потопа
В Киеве у станции метро «Политехнический институт» затопило проезжую часть. Видео инцидента распространяется соцсетями.
В Киеве произошло очередное подтопление улицы. На этот раз возле станции метро «Политехнический институт».
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Что известно о потопе в Киеве
По данным киевлян, потоп фиксируется на улице Старокиевской. Очевидцы публикуют настоящие «реки» из воды. На кадрах видно, как вода стремительно заливает дорогу и близлежащие территории. Мощный поток воды охватил несколько кварталов и дошел до Берестейского проспекта. Вероятно, причина инцидента — прорыв трубы.
«Доставайте сапоги», — шутят пользователи Сети.
На участке также зафиксирована авария с участием полиции. Это усложнило движение транспорта.
Информации о пострадавших пока нет. Все происшествия и детали инцидента выясняются. Ожидаем комментарии от городских властей.
Ранее мы сообщали, что 8 февраля из-за таяния снега улицы Киева превратились в реки. Автотранспорт оказался в сложной ситуации — водители были вынуждены преодолевать водяные препятствия на дороге. Досталось и пешеходам.
Напомним, 22 декабря в Киеве на левом берегу произошло очередное серьезное подтопление. На бульваре Верховной Рады образовалась настоящая река. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать прорыв водопроводной трубы.
Очевидцы публиковали в соцсетях видео с большим количеством воды на проезжей части.
«Киевводоканал» сообщал о локализации повреждения и работе аварийных бригад, водоснабжение для отдельных потребителей на левом берегу осуществлялось в режиме пониженного давления. Дополнительную информацию обещали обнародовать впоследствии.