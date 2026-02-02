Киев замерзает: сотни домов без тепла в лютый мороз, произошел транспортный коллапс

Волонтер раздает горячие напитки участникам вечеринки с диджеем под открытым небом в Киеве / © Getty Images

Реклама

Киев страдает от аномальных морозов. Сотни жилых домов остаются без тепла, а на автостанциях образовались огромные очереди. Стало известно, какие районы столицы страдают больше всего.

Об этом сообщили пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп и местные телеграм-каналы.

Сколько домов без отопления в Киеве сейчас?

Без тепла в Киеве на утро 2 февраля остаются до 200 домов.

Реклама

«По состоянию на сейчас около 200 домов остаются без отопления. Большинство из них — именно на Правом берегу города Киева (Соломенский и Печерский районы). Что касается Деснянского района, то ситуация с подачей теплоснабжения в дома улучшилась. Максимальное количество бригад было привлечено над работами именно в Деснянском районе, поэтому там уже теплоснабжение подается почти во все дома», — рассказала Поп в эфире телемарафона.

Проблемы с транспортом

Заметим, что в этот день на киевских автостанциях зафиксированы огромные скопления людей: несмотря на аномальные 20-градусные морозы, пассажиры вынуждены стоять в длинных очередях.

Как предполагают в местных пабликах, причиной транспортного коллапса могла стать экстремально низкая температура, из-за которой часть городских автобусов и маршруток просто не смогла выйти на рейсы — дизельное топливо и моторы могли не выдержать такого холода.

Дата публикации 11:47, 02.02.26 Количество просмотров 16 В Киеве транспортный коллапс из-за морозов -20

В соцсетях также появились фото огромных сосулек, которые свисают в арке жилого дома на улице Академика Заболотного (Теремки). Авторы сообщения подписали изображение «Ледниковый период».

Реклама

Сосульки в арке дома в Киеве / © из соцсетей

Сосульки в арке дома в Киеве / © из соцсетей

Напомним, из-за сочетания разрушений в результате российских атак и аномальных морозов целые районы Киева превратились в зоны выживания. Самая критическая ситуация на Троещине, где температура в квартирах упала до +7°C. Ситуация с коммунальными сетями близка к коллапсу: из-за прорывов труб подъезды на Теремках и Печерске затапливает фекалиями, которые мгновенно замерзают, превращаясь в «ледяные сталактиты». Глава Деснянского района Максим Бахматов признает: ресурсов на капитальные ремонты нет, а горожанам иногда приходится использовать биотуалеты и пакеты.

Энергетики ДТЭК объясняют: сети, рассчитанные на работу отопления, не выдерживают массового включения обогревателей и бойлеров. Несмотря на работу более 70 ремонтных бригад, аварии происходят одна за другой. Коммунальные службы не справляются из-за нехватки кадров и устаревших коммуникаций.