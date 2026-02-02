ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и области применяются экстренные отключения

Почасовые графики в Киеве и Киевской области отменены. В регионе экстренные отключения.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света

В Киеве и области 2 февраля применяются экстренные отключения. Графики — бездействуют.

Об этом сообщает ДТЭК.

«Киев и Киевщина: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — написали в ведомстве.

Энергетики напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

В случае смен жителей обещают оперативно информировать в телеграмм-канале.

Ранее стало известно, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице. Так, с полуночи 1 февраля Киев возвращается к почасовым отключениям.

График можно просмотреть:

  • в чат-боте ДТЭК,

  • на официальном сайте компании,

  • в приложении «Киев Цифровой».

Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie