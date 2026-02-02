- Дата публикации
- Киев
- 148
- 1 мин
В Киеве и области применяются экстренные отключения
Почасовые графики в Киеве и Киевской области отменены. В регионе экстренные отключения.
В Киеве и области 2 февраля применяются экстренные отключения. Графики — бездействуют.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Киев и Киевщина: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения», — написали в ведомстве.
Энергетики напоминают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
В случае смен жителей обещают оперативно информировать в телеграмм-канале.
Ранее стало известно, что энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице. Так, с полуночи 1 февраля Киев возвращается к почасовым отключениям.
График можно просмотреть:
в чат-боте ДТЭК,
на официальном сайте компании,
в приложении «Киев Цифровой».