В Киевской области ввели экстренные отключения света: что известно
В части Броварского и Бориспольского районов Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения введены по команде НЭК «Укрэнерго».
Экстренные отключения электроснабжения затронули отдельные населенные пункты Броварского и Бориспольского районов. Почасовые графики не действуют.
Об этом сообщает ДТЭК.
Подробности
Как сообщили энергетики, решение об экстренных отключениях было принято по указанию «Укрэнерго» с целью стабилизации работы энергосистемы. При таких ограничениях подача электроэнергии непрогнозируема.
"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в ДТЭК.
Специалисты обещают оперативно информировать потребителей в случае перемен. Жителей области призывают следить за официальными сообщениями энергокомпаний и телеграмм-каналами.
Ранее мы сообщали, что сложная ситуация с электроснабжением сохраняется и в Киеве. Впрочем, стало известно, что с полуночи 29 января появятся временные графики отключений света.
«Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который мы имеем», — отметили в компании.