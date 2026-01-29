В Киевской области ввели экстренные отключения света: что известно

Отключение света, Пункт несокрушимости / © Associated Press

Экстренные отключения электроснабжения затронули отдельные населенные пункты Броварского и Бориспольского районов. Почасовые графики не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК.

Подробности

Как сообщили энергетики, решение об экстренных отключениях было принято по указанию «Укрэнерго» с целью стабилизации работы энергосистемы. При таких ограничениях подача электроэнергии непрогнозируема.

"Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в ДТЭК.

Специалисты обещают оперативно информировать потребителей в случае перемен. Жителей области призывают следить за официальными сообщениями энергокомпаний и телеграмм-каналами.

Ранее мы сообщали, что сложная ситуация с электроснабжением сохраняется и в Киеве. Впрочем, стало известно, что с полуночи 29 января появятся временные графики отключений света.

«Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на яростный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который мы имеем», — отметили в компании.