Удары РФ по киевским ТЭЦ: нардеп четко ответил, подлежат ли объекты восстановлению

ТЭЦ / © Associated Press

Несмотря на массированные российские удары по энергетической инфраструктуре столицы, все киевские теплоэлектроцентрали можно восстановить. Сейчас на одной из ТЭЦ, подвергшейся наибольшему количеству ракетных и дроновых атак, еще продолжаются восстановительные работы.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Сергей Нагорняк в эфире «КИЕВ24».

Что происходит с поврежденными ТЭЦ в Киеве

По словам нардепа, речь идет прежде всего о работах, необходимых для запуска теплоэлектроцентрали, а не о ее полном восстановлении.

«Еще есть вопрос по одной из ТЭЦ города Киева, по которой было наибольшее количество прилетов российских ракет и дронов. Там и дальше продолжаются восстановительные работы. Это работы для того, чтобы запустить теплоэлектроцентраль. О полноценном восстановлении пока речь не идет, ведь оно нуждается и в ресурсах, и времени», — пояснил Сергей Нагорняк.

Он также подчеркнул, что полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры — сложный и длительный процесс. В частности, ремонт или замена оборудования на подстанциях «Укрэнерго» может длиться недели или даже месяцы из-за его высокой стоимости и дефицита.

Нагорняк признал, что у Украины пока нет полного запаса всего необходимого оборудования, что затрудняет быстрое восстановление после масштабных атак РФ.

В то же время, он заверил: информация о том, что одна из киевских ТЭЦ якобы не подлежит восстановлению, не соответствует действительности.

Раньше речь шла о том, сколько времени требуется энергетикам для стабилизации энергосистемы и восстановления генерации атомных электростанций. Серьезная проблема возникла из-за аварийной ситуации в энегосистеме, о которой сообщили 31 января.

«Дай Бог, чтобы через два часа свет появился у всех горожан и в Киеве, и в других городах Украины. Но по прогнозам самих энергетиков, не чиновников Минэнерго, а самих энергетиков, им нужно от 24 до 36 часов времени для того, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций как на юге, так и в Хмельнитчине, так и Ровенщине», — констатировал Нагорняк.