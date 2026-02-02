- Дата публикации
Удары РФ по киевским ТЭЦ: нардеп четко ответил, подлежат ли объекты восстановлению
У Украины пока нет полного запаса всего необходимого оборудования, что затрудняет быстрое восстановление ТЭЦ после масштабных атак РФ.
Несмотря на массированные российские удары по энергетической инфраструктуре столицы, все киевские теплоэлектроцентрали можно восстановить. Сейчас на одной из ТЭЦ, подвергшейся наибольшему количеству ракетных и дроновых атак, еще продолжаются восстановительные работы.
Об этом заявил народный депутат Украины от фракции «Слуга Народа» Сергей Нагорняк в эфире «КИЕВ24».
Что происходит с поврежденными ТЭЦ в Киеве
По словам нардепа, речь идет прежде всего о работах, необходимых для запуска теплоэлектроцентрали, а не о ее полном восстановлении.
«Еще есть вопрос по одной из ТЭЦ города Киева, по которой было наибольшее количество прилетов российских ракет и дронов. Там и дальше продолжаются восстановительные работы. Это работы для того, чтобы запустить теплоэлектроцентраль. О полноценном восстановлении пока речь не идет, ведь оно нуждается и в ресурсах, и времени», — пояснил Сергей Нагорняк.
Он также подчеркнул, что полное восстановление объектов энергетической инфраструктуры — сложный и длительный процесс. В частности, ремонт или замена оборудования на подстанциях «Укрэнерго» может длиться недели или даже месяцы из-за его высокой стоимости и дефицита.
Нагорняк признал, что у Украины пока нет полного запаса всего необходимого оборудования, что затрудняет быстрое восстановление после масштабных атак РФ.
В то же время, он заверил: информация о том, что одна из киевских ТЭЦ якобы не подлежит восстановлению, не соответствует действительности.
Раньше речь шла о том, сколько времени требуется энергетикам для стабилизации энергосистемы и восстановления генерации атомных электростанций. Серьезная проблема возникла из-за аварийной ситуации в энегосистеме, о которой сообщили 31 января.
«Дай Бог, чтобы через два часа свет появился у всех горожан и в Киеве, и в других городах Украины. Но по прогнозам самих энергетиков, не чиновников Минэнерго, а самих энергетиков, им нужно от 24 до 36 часов времени для того, чтобы стабилизировать энергосистему и восстановить полную генерацию атомных электростанций как на юге, так и в Хмельнитчине, так и Ровенщине», — констатировал Нагорняк.