У Києві та області застосовуються екстрені відключення

Погодинні графіки у Києві та на Київщині скасовані. У регіоні — екстрені відключення.

Відключення світла

У Києві та області 2 лютого застосовуються екстрені відключення. Графіки — не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», — написали у відомстві.

Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

У разі змін жителів обіцяють оперативно інформувати у телеграм-каналі.

Раніше стало відомо, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у столиці. Так, від опівночі 1 лютого Київ повертається до погодинних відключень.

Графік можна переглянути:

  • у чат-боті ДТЕК,

  • на офіційному сайті компанії,

  • у застосунку «Київ Цифровий».

