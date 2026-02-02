У Києві та області застосовуються екстрені відключення

Відключення світла

У Києві та області 2 лютого застосовуються екстрені відключення. Графіки — не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

«Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», — написали у відомстві.

Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

У разі змін жителів обіцяють оперативно інформувати у телеграм-каналі.

Раніше стало відомо, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у столиці. Так, від опівночі 1 лютого Київ повертається до погодинних відключень.

Графік можна переглянути:

