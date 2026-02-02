- Дата публікації
У Києві та області застосовуються екстрені відключення
Погодинні графіки у Києві та на Київщині скасовані. У регіоні — екстрені відключення.
У Києві та області 2 лютого застосовуються екстрені відключення. Графіки — не діють.
Про це повідомляє ДТЕК.
«Київ та Київщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення», — написали у відомстві.
Енергетики нагадують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
У разі змін жителів обіцяють оперативно інформувати у телеграм-каналі.
Раніше стало відомо, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію у столиці. Так, від опівночі 1 лютого Київ повертається до погодинних відключень.
Графік можна переглянути:
у чат-боті ДТЕК,
на офіційному сайті компанії,
у застосунку «Київ Цифровий».