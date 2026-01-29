ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

У частині Броварського та Бориспільського районів Київської області застосували екстрені відключення електроенергії. Обмеження запроваджені за командою НЕК «Укренерго».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла, Пункт незламності

Відключення світла, Пункт незламності / © Associated Press

Екстрені відключення електропостачання торкнулися окремих населених пунктів Броварського та Бориспільського районів. Наразі погодинні графіки не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

Деталі

Як повідомили енергетики, рішення про екстрені відключення було ухвалене за вказівкою «Укренерго» з метою стабілізації роботи енергосистеми. Під час таких обмежень подавання електроенергії є непрогнозованим.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зауважили у ДТЕК.

Фахівці обіцяють оперативно інформувати споживачів у разі змін. Мешканців області закликають стежити за офіційними повідомленнями енергокомпаній та їхніми телеграм-каналами.

Раніше ми повідомляли, що складна ситуація з електропостачанням зберігається і в Києві. Втім, стало відомо, що від опівночі 29 січня зʼявляться тимчасові графіки відключень світла.

«Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми впроваджуємо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили в компанії.

Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie