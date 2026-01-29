На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

Відключення світла, Пункт незламності / © Associated Press

Екстрені відключення електропостачання торкнулися окремих населених пунктів Броварського та Бориспільського районів. Наразі погодинні графіки не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

Деталі

Як повідомили енергетики, рішення про екстрені відключення було ухвалене за вказівкою «Укренерго» з метою стабілізації роботи енергосистеми. Під час таких обмежень подавання електроенергії є непрогнозованим.

«Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — зауважили у ДТЕК.

Фахівці обіцяють оперативно інформувати споживачів у разі змін. Мешканців області закликають стежити за офіційними повідомленнями енергокомпаній та їхніми телеграм-каналами.

Раніше ми повідомляли, що складна ситуація з електропостачанням зберігається і в Києві. Втім, стало відомо, що від опівночі 29 січня зʼявляться тимчасові графіки відключень світла.

«Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми впроваджуємо графіки з тим обсягом світла, який маємо», — зазначили в компанії.