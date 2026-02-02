Удари РФ по київських ТЕЦ: нардеп чітко відповів, чи підлягають об'єкти відновленню

ТЕЦ / © Associated Press

Попри масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі столиці, всі київські теплоелектроцентралі можна відновити. Наразі на одній із ТЕЦ, яка зазнала найбільшої кількості ракетних і дронових атак, ще тривають відновлювальні роботи.

Про це заявив народний депутат України від фракції «Слуга Народу» Сергій Нагорняк в ефірі «КИЇВ24».

Що відбувається з пошкодженими ТЕЦ у Києві

За словами нардепа, йдеться насамперед про роботи, необхідні для запуску теплоелектроцентралі, а не про її повне відновлення.

«Ще є питання по одній з ТЕЦ міста Києва, по якій була найбільша кількість прильотів російських ракет і дронів. Там і далі тривають відновлювальні роботи. Це роботи для того, аби запустити теплоелектроцентраль. Про повноцінне відновлення поки що не йдеться, адже воно потребує і ресурсів, і часу», — пояснив Сергій Нагорняк.

Він також наголосив, що повне відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури — складний і тривалий процес. Зокрема, ремонт або заміна обладнання на підстанціях «Укренерго» може тривати тижні або навіть місяці через його високу вартість та дефіцит.

Нагорняк визнав, що Україна наразі не має повного запасу всього необхідного обладнання, що ускладнює швидке відновлення після масштабних атак РФ.

Водночас він запевнив: інформація про те, що одна з київських ТЕЦ нібито не підлягає відновленню, не відповідає дійсності.

Раніше йшлося про те, скільки часу потрібно енергетикам для стабілізації енергосистеми й відновлення генерації атомних електростанцій. Серйозна проблема виникла через аварійну ситуацію в енегосистемі, про яку повідомили 31 січня.

«Дай Бог, щоб за дві години світло з’явилося у всіх містян і в Києві, і в інших містах України. Але за прогнозами самих енергетиків, не чиновників Міненерго, а самих енергетиків, їм потрібно від 24 до 36 годин часу для того, аби стабілізувати енергосистему і відновити повну генерацію атомних електростанцій як на півдні, так і на Хмельниччині, так і на Рівненщині», — констатував Нагорняк.