ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла у Києві: яка поточна ситуація

У Києві прокоментували ситуацію з відключеннями.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла

У Києві 14 січня тривають екстрені відключення. Так, мешканці столиці перебувають близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зауважується, що час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.

«Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія», — пояснюють у ДТЕК.

Інформацію можна перевірити через бот у Telegram, сайт або звернувшись до ЖЕКу/ОСББ.

Мешканцям Києва та області дякують за терпіння та розуміння.

Раніше ми писали, що на Київ чекають найпотужніші відключення світла.

«Ситуація залишається з тривалими графіками. На жаль, наступний тиждень житимемо в достатньо жорстких графіках», — наголосив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie