Відключення світла у Києві: яка поточна ситуація

Відключення світла

У Києві 14 січня тривають екстрені відключення. Так, мешканці столиці перебувають близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.

Про це повідомляє ДТЕК.

Зауважується, що час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.

«Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія», — пояснюють у ДТЕК.

Інформацію можна перевірити через бот у Telegram, сайт або звернувшись до ЖЕКу/ОСББ.

Мешканцям Києва та області дякують за терпіння та розуміння.

«Ситуація залишається з тривалими графіками. На жаль, наступний тиждень житимемо в достатньо жорстких графіках», — наголосив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.