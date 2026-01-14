- Дата публікації
Відключення світла у Києві: яка поточна ситуація
У Києві прокоментували ситуацію з відключеннями.
У Києві 14 січня тривають екстрені відключення. Так, мешканці столиці перебувають близько 3 годин зі світлом і до 10 — без.
Про це повідомляє ДТЕК.
Зауважується, що час може змінюватися, адже енергосистема працює в аварійних умовах. Додатково впливають погода та перевантаження мереж.
«Якщо за вашою адресою електроенергії немає понад 12 годин, імовірно, сталася локальна аварія», — пояснюють у ДТЕК.
Інформацію можна перевірити через бот у Telegram, сайт або звернувшись до ЖЕКу/ОСББ.
Мешканцям Києва та області дякують за терпіння та розуміння.
Раніше ми писали, що на Київ чекають найпотужніші відключення світла.
«Ситуація залишається з тривалими графіками. На жаль, наступний тиждень житимемо в достатньо жорстких графіках», — наголосив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.