Отключение света в Киеве: какая текущая ситуация

Отключение света

В Киеве 14 января продолжаются экстренные отключения. Так, жители столицы находятся около 3 часов со светом и до 10 без.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что время может изменяться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.

«Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария», — объясняют в ДТЭК.

Информацию можно проверить через бот в Telegram, сайт или обратившись в ЖЭК/ОСМД.

Жителей Киева и области благодарят за терпение и понимание.

Ранее мы писали, что Киев ждут наиболее жесткие отключения света.

«Ситуация остается с длительными графиками. К сожалению, на следующей неделе будем жить в достаточно жестких графиках», — подчеркнул энергетический эксперт Станислав Игнатьев.