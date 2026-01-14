- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 530
- Время на прочтение
- 1 мин
Отключение света в Киеве: какая текущая ситуация
В Киеве прокомментировали ситуацию с отключениями.
В Киеве 14 января продолжаются экстренные отключения. Так, жители столицы находятся около 3 часов со светом и до 10 без.
Об этом сообщает ДТЭК.
Отмечается, что время может изменяться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.
«Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария», — объясняют в ДТЭК.
Информацию можно проверить через бот в Telegram, сайт или обратившись в ЖЭК/ОСМД.
Жителей Киева и области благодарят за терпение и понимание.
Ранее мы писали, что Киев ждут наиболее жесткие отключения света.
«Ситуация остается с длительными графиками. К сожалению, на следующей неделе будем жить в достаточно жестких графиках», — подчеркнул энергетический эксперт Станислав Игнатьев.