ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
530
Время на прочтение
1 мин

Отключение света в Киеве: какая текущая ситуация

В Киеве прокомментировали ситуацию с отключениями.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света

В Киеве 14 января продолжаются экстренные отключения. Так, жители столицы находятся около 3 часов со светом и до 10 без.

Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что время может изменяться, ведь энергосистема работает в аварийных условиях. Дополнительно влияют погода и перегрузка сетей.

«Если по вашему адресу электроэнергии нет более 12 часов, вероятно, произошла локальная авария», — объясняют в ДТЭК.

Информацию можно проверить через бот в Telegram, сайт или обратившись в ЖЭК/ОСМД.

Жителей Киева и области благодарят за терпение и понимание.

Ранее мы писали, что Киев ждут наиболее жесткие отключения света.

«Ситуация остается с длительными графиками. К сожалению, на следующей неделе будем жить в достаточно жестких графиках», — подчеркнул энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Дата публикации
Количество просмотров
530
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie