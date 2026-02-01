В Киеве из-за отсутствия света перекрыли улицу: что говорят в полиции

Попытка протеста из-за отсутствия света / © Киев Оперативный

Реклама

В Киеве из-за отсутствия электричества жители перекрыли Харьковское шоссе.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В Сети пишут, что люди перекрыли улицу из-за затяжного отсутствия электроэнергии и якобы на Харьковском шоссе уже возникли большие пробки. Также публикуют фото, на которых видны люди на переходе и формирование пробки автотранспорта.

Реклама

Відео Інсайдер Київ

Но в полиции Киева опровергли эту информацию — перекрытия дороги нет.

Там добавляют, что у жителей действительно были такие намерения.

«Но после общения с сотрудниками полиции движение автотранспорта было возобновлено», — пояснили ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что на утро 1 февраля в Киеве без тепла остаются около 1000 жилых домов.

Реклама

Напомним, что в субботу, 31 января, в Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта. Временно было остановлено движение поездов на всех трех ветвях столичного метрополитена. Также энергетический коллапс повлек за собой отключение воды, света и тепла в городе.