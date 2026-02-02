Київ замерзає: сотні будинків без тепла у лютий мороз, стався транспортний колапс

Волонтерка роздає гарячі напої учасникам вечірки з діджеєм просто неба в Києві / © Getty Images

Реклама

Київ потерпає від аномальних морозів. Сотні житлових будинків залишаються без тепла, а на автостанціях утворилися величезні черги. Стало відомо, які райони столиці страждають найбільше.

Про це повідомили речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп та місцеві телеграм-канали.

Скільки будинків без опалення у Києві зараз?

Без тепла у Києві на ранок 2 лютого залишаються до 200 будинків.

Реклама

«Станом на зараз близько 200 будинків залишаються без опалення. Більшість із них — саме на правому березі міста Києва (Солом’янський та Печерський райони). Щодо Деснянського району, то ситуація з подаванням теплопостачання у будинки покращилась. Максимальна кількість бригад була залучена до робіт саме у Деснянському районі, тому там уже теплопостачання подається майже до всіх будинків», — розповіла Поп у ефірі телемарафону.

Проблеми з транспортом

Зауважимо, що цього дня на київських автостанціях зафіксовано величезні скупчення людей: попри аномальні 20-градусні морози, пасажири змушені стояти у довжелезних чергах.

Як припускають у місцевих пабліках, причиною транспортного колапсу могла стати екстремально низька температура, через яку частина міських автобусів та маршруток просто не змогла вийти на рейси — дизельне пальне та мотори могли не витримати такого холоду.

Дата публікації 11:47, 02.02.26 Кількість переглядів 33 У Києві транспортний колапс через морози -20

У соцмережах також з’явилися фото величезних бурульок, які звисають в арці житлового будинку на вулиці Академіка Заболотного (Теремки). Автори повідомлення підписали зображення «Льодовиковий період».

Реклама

Бурульки в арці будинку у Києві / © із соцмереж

Бурульки в арці будинку у Києві / © із соцмереж

Нагадаємо, через поєднання руйнувань внаслідок російських атак та аномальних морозів цілі райони Києва перетворилися на зони виживання. Найкритичніша ситуація на Троєщині, де температура у квартирах впала до +7°C. Ситуація з комунальними мережами близька до колапсу: через прориви труб під’їзди на Теремках та Печерську затоплює фекаліями, які миттєво замерзають, перетворюючись на «крижані сталактити». Очільник Деснянського району Максим Бахматов визнає: ресурсів на капітальні ремонти немає, а містянам подекуди доводиться використовувати біотуалети та пакети.

Енергетики ДТЕК пояснюють: мережі, розраховані на роботу опалення, не витримують масового ввімкнення обігрівачів та бойлерів. Попри роботу понад 70 ремонтних бригад, аварії стаються одна за одною. Комунальні служби не можуть впоратися через брак кадрів та застарілі комунікації.