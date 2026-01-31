ТСН в социальных сетях

Киев
146
2 мин

В Киеве 10 отделений почты круглосуточно будут работать как Пункты Незламности: как их найти

«Новая почта» опубликовала адреса всех столичных отделений, которые будут работать круглосуточно.

Богдан Скаврон
"Новая почта" в Киеве

"Новая почта" в Киеве / © Новая почта

В субботу, 31 января, 10 отделений «Новой почты» в Киеве переходят на круглосуточный режим работы как Пункты Незламности, чтобы жители столицы получили дополнительную возможность согреться и зарядить свои гаджеты во время энергетического кризиса.

Об этом сообщили в пресс-службе логистической компании.

В «Новой почте» объяснили, что такое решение обусловлено сложной ситуацией с энергетикой в столице.

«Мы хотим, чтобы у киевлян было больше мест, куда можно прийти в любое время суток при необходимости», — говорится в сообщении.

В отделениях, которые будут работать как Пункты Незламности можно будет:

  • подзарядить телефон, ноутбук, планшет, наушники, повербанк и пр;

  • подключиться к Wi-Fi;

  • выпить чаю или кофе, согреться;

  • получить почтовые услуги;

  • снять наличные (без комиссии с карт NovaPay);

  • сделать лечебные процедуры, требующие электроэнергии, например процедуры с небулайзером.

Отделение на Правом берегу:

  • No 310, ул. Бакинская, 30

  • No 308, ул. Нижний Вал, 7-9

  • No 543, ул. Крещатик, 16A

  • No 58, ул. Алексея Тихого, 49

  • No 243, просп. Воздушных Сил, ЗА

  • No 88, ул. Якуба Коласа, 15

  • No 163, ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5

Отделение на Левом берегу:

  • No 19, ул. Радужная, 25Б

  • No 52, просп. М.Бажана, 3

  • No 184, бульв. Верховной Рады 14Б

«Будем ждать вас в любое время, приходите. Мы всегда рядом даже в самые темные моменты», — говорится в сообщении «Новой почты».

Напомним, по состоянию на вечер 31 января в Киеве без отопления остаются 3419 многоэтажек - преимущественно на правом берегу столицы.

