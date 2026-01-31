В Киеве 10 отделений почты круглосуточно будут работать как Пункты Незламности: как их найти

"Новая почта" в Киеве / © Новая почта

В субботу, 31 января, 10 отделений «Новой почты» в Киеве переходят на круглосуточный режим работы как Пункты Незламности, чтобы жители столицы получили дополнительную возможность согреться и зарядить свои гаджеты во время энергетического кризиса.

Об этом сообщили в пресс-службе логистической компании.

В «Новой почте» объяснили, что такое решение обусловлено сложной ситуацией с энергетикой в столице.

«Мы хотим, чтобы у киевлян было больше мест, куда можно прийти в любое время суток при необходимости», — говорится в сообщении.

В отделениях, которые будут работать как Пункты Незламности можно будет:

подзарядить телефон, ноутбук, планшет, наушники, повербанк и пр;

подключиться к Wi-Fi;

выпить чаю или кофе, согреться;

получить почтовые услуги;

снять наличные (без комиссии с карт NovaPay);

сделать лечебные процедуры, требующие электроэнергии, например процедуры с небулайзером.

«Новая почта» опубликовала адреса всех столичных отделений, которые будут работать круглосуточно.

Отделение на Правом берегу:

No 310, ул. Бакинская, 30

No 308, ул. Нижний Вал, 7-9

No 543, ул. Крещатик, 16A

No 58, ул. Алексея Тихого, 49

No 243, просп. Воздушных Сил, ЗА

No 88, ул. Якуба Коласа, 15

No 163, ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5

Отделение на Левом берегу:

No 19, ул. Радужная, 25Б

No 52, просп. М.Бажана, 3

No 184, бульв. Верховной Рады 14Б

«Будем ждать вас в любое время, приходите. Мы всегда рядом даже в самые темные моменты», — говорится в сообщении «Новой почты».

Напомним, по состоянию на вечер 31 января в Киеве без отопления остаются 3419 многоэтажек - преимущественно на правом берегу столицы.