В Киеве 10 отделений почты круглосуточно будут работать как Пункты Незламности: как их найти
«Новая почта» опубликовала адреса всех столичных отделений, которые будут работать круглосуточно.
В субботу, 31 января, 10 отделений «Новой почты» в Киеве переходят на круглосуточный режим работы как Пункты Незламности, чтобы жители столицы получили дополнительную возможность согреться и зарядить свои гаджеты во время энергетического кризиса.
Об этом сообщили в пресс-службе логистической компании.
В «Новой почте» объяснили, что такое решение обусловлено сложной ситуацией с энергетикой в столице.
«Мы хотим, чтобы у киевлян было больше мест, куда можно прийти в любое время суток при необходимости», — говорится в сообщении.
В отделениях, которые будут работать как Пункты Незламности можно будет:
подзарядить телефон, ноутбук, планшет, наушники, повербанк и пр;
подключиться к Wi-Fi;
выпить чаю или кофе, согреться;
получить почтовые услуги;
снять наличные (без комиссии с карт NovaPay);
сделать лечебные процедуры, требующие электроэнергии, например процедуры с небулайзером.
Отделение на Правом берегу:
No 310, ул. Бакинская, 30
No 308, ул. Нижний Вал, 7-9
No 543, ул. Крещатик, 16A
No 58, ул. Алексея Тихого, 49
No 243, просп. Воздушных Сил, ЗА
No 88, ул. Якуба Коласа, 15
No 163, ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 5
Отделение на Левом берегу:
No 19, ул. Радужная, 25Б
No 52, просп. М.Бажана, 3
No 184, бульв. Верховной Рады 14Б
«Будем ждать вас в любое время, приходите. Мы всегда рядом даже в самые темные моменты», — говорится в сообщении «Новой почты».
Напомним, по состоянию на вечер 31 января в Киеве без отопления остаются 3419 многоэтажек - преимущественно на правом берегу столицы.