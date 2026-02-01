- Дата публикации
Отключения света в Киеве: почему возникают аварии на Троещине — ДТЭК
Киевляне вынуждены греться от электрических приборов из-за отсутствия централизованного отопления и это перегружает систему.
Аварийные отключения света в Киеве преимущественно связаны с отсутствием централизованного отопления. Многоквартирных домов, которые до сих пор остаются без тепла, больше всего именно в столичном микрорайоне Троещина.
Это подчеркнули в ДТЭК.
Энергетики сообщили, что подают электричество в дома жителей района, где люди вынуждены греться от электрических приборов из-за отсутствия централизованного отопления
«Когда это происходит массово, нагрузка на сети резко возрастает, и они могут не выдержать. Сети в домах не рассчитаны на такое зимнее потребление. Из-за перегрузки срабатывает защита, и свет может исчезать даже там, где до этого был постоянно», — пояснили в ДТЭК.
Энергетики добавили, что восстановление электроснабжения занимает много времени, поскольку сначала работники ЖЭКов и ОСМД проверяют внутренние сети дома.
«Если проблема не там, к работе подключаются энергетики. В мороз поиск и ремонт повреждений длятся дольше, особенно, если речь идет о кабелях под землей. Энергетики работают круглосуточно», — заверили в компании.
Напомним, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после аварийной ситуации в энергосистеме. По состоянию на утро 1 февраля тепло уже вернули в более 2,7 тысячи домов, однако часть киевлян до сих пор остается без отопления.